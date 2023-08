MAYNILA -- Magkaibang damdamin ang nararamdaman ng magkaibigan na sina Christian Bables at Jennica Garcia sa pagtatapos ng "Dirty Linen."

Sa kanilang pagbisita sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, unang ibinahagi ni Bables ang lungkot na mapalayo sa pamilyang nabuo sa serye.

"Malungkot mami-miss ko ang bawat character sa 'Dirty Linen.' More than workmates, naging family kayo eh. So nakaka-miss ang bawat isa. Pero I'm sure hindi naman sa 'Dirty Linen' nagtatapos 'yung (pagsasama)," ani Bables.

Magaan naman sa damdamin para kay Garcia ang pagtatapos ng pinag-uusapang serye na pinagbibidahan nina Janine Gutierrez at Zanjoe Marudo.

"Ako, parang relieved... kasi nahirapan na rin talaga akong dalhin si Lala. Parang ang bigat-bigat na ng puso ko, tapos may mga tulog na ako na mabigat. So ngayon na parang patapos na siya, masaya ako. Ayaw ko rin namang magsabi ng mangyayari.

"Pero sobrang grateful talaga ako. Hindi ko rin naman inasahan talaga 'yung pagmamahal na nakuha ko sa mga tao. Maraming salamat mga ka-Dirty, mga Kapamilya. Salamat po sa palaging pagpapa-trend. Mahal na mahal ko kayo," ani Garcia.

Sa "Magandang Buhay," muli ring nagkuwento ang dalawa tungkol sa kanilang pagkakaibigan na nagsimula nang magkatrabaho sila noong 2016.

Matapos ang ilang taong hindi nagkasama, muling nagkausap ang dalawa nang malaman ni Garcia na makakasama niya sa "Dirty Linen" si Bables.

Naibahagi rin ni Garcia na muntik na niyang hindi magawa ang serye dahil sa kanyang karakter na si Lala.

"Kasi naalala ko hiningi ko ang 'Dirty Linen.' ...Tapos nung binigyan nila ako at nalaman ko po 'yung role at nalaman ko rin na kasama ko si Christian, tumawag ako sa kanya kay Christian para sabihin 'Christian, paano ko kaya sasabihin sa Dreamscape na hiningi ko ang trabaho, pero hindi ko rin po tatanggapin?'" ani Garcia.

"Kasi initially kinabahan ako nung sinabing prostitute si Lala, 'yun 'yung backstory niya. Ako po kasi sa buhay ko po talaga simula nung nag-artista ako nung 17 ako ay kaya ko po talaga lahat, huwag lang po talaga mahalay, 'yung ganun. 'Yung parang ganun kapag sinabi ng direktor na imumog mo ang gasul at ibuga mo ang apoy, ibubuga ko talaga 'yon. Pero 'yung 'pag mahalay parang hindi ko kasi talaga kaya. Kaya tinanong ko 'Christian, paano kayo ito, hiningi ko tapos sasabihin ko hindi rin," ani Garcia.

Ayon kay Garcia, si Bables ang nagsabi sa kanya na mauunawaan siya Dreamscape at magagawan ng paraan ang kanyang alalahanin.



Samantala, naging emosyonal naman si Bables nang ibigay ang kanyang mensahe para kay Garcia nang ibahagi niya ang "award" o ang mga bagay na hinahangaan niya sa aktres.

"Ibinibigay ko ang Best Person Award para kay Jennica dahil hindi ka lang mabuting kaibigan, hindi ka lang mabuting nanay sa mga anak mo, you may not be perfect but I can see how you're trying your best to love each and every person na nakapaligid sa iyo and that for me is so priceless, sobra," ani Bables.

Mensahe naman ni Garcia sa aktor: "Christian, sobrang dami mo ng parangal na nakuha. Hindi na bago sa kaalaman ng marami na isa kang mahusay na aktor. Pero kung mayroon akong isang iyayabang sa pagkatao mo 'yun ay ikaw ay isang best friend and best son. ...Kung ako ang papipiliin, kung makikita ka nila, ano ang gusto ko sana na makita nila? More than your work etiquette, more than how good of an actor you are, it's really how you are as a friend. Maraming salamat kasi may mga isinugal ka na para sa akin na napag-awayan pa natin na akala natin ay magkakaroon ng lamat 'yung pagkakaibigan natin. Pero 'yung hindi pagkakaintindihan na 'yon ay nauwi siya sa mas malalim na pagkakaibigan. So maraming salamat. Salamat din kasi naniniwala ka sa mga sinasabi ko. Salamat, kasi gusto ko alam mo na 'yung tiwala na mayroon ka sa akin ay ganun din 'yung tiwala na mayroon ako para sa iyo, buong-buo, 100%. Ipinapangako ko sa iyo na kasama ng award na ito ay loyalty ko sa iyo, lagi mo akong magiging kakampi."

Mapapanood ang huling dalawang gabi ng "Dirty Linen” sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC.