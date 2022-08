MAYNILA -- Nagbahagi ng kani-kanilang karanasan sa kompetisyon ang lima sa 10 natitirang kandidato ng "Idol Philippines" season 2.

Sa programang Sakto ng TeleRadyo nitong Miyerkoles, ibinahagi nina Delly Cuales, Trisha Gomez, Misha de Leon, Bryan Chong, Kice ang kanilang kuwentong "Idol Philippines."

Para kina Cuales at Gomez, ibang karanasan ang maturuan ng ilan sa pinakamagagaling na mang-aawit sa bansa.

"Sobrang ano po na-ignorante. Kasi first time ko po sila makita. First time ko po makakita ng mga artista, nang mga magagaling na singers, sobrang na-excite po talaga ako," ani Cuales tungkol sa "Idol Philippines" mentor na si Ice Seguerra.

"Sobrang grateful po. Actually kilig na kilig po ako nung nagme-mentoring po kami. Tuwang-tuwa po ako,. parang nalilimutan ko ang lyrics habang kumakanta ako. Grabe napakaganda po ni Ms. Nina talaga and nakakatuwa po na maturuan kami ng isang Ms. Nina," kuwento naman ni Gomez tungkol sa mang-aawit na si Nina.

Ang mga kuwento tungkol naman sa mga hurado ng kompetisyon ang binalikan ni Chong, partikular na ang pagpuri sa kanya ni Moira dela Torre sa performance niya sa Middle Rounds.

"Sinabihan po ako ni Ms. Moira na hindi ako naging memorable nung audition pero nung mid-rounds ay parang unti-unti akong nakikisabay sa mga hopefuls. At hindi-hindi niya raw ako makakalimutan nung solo round. Sobrang kinilig po ako kasi si Moira na po 'yon, sobrang crush ko po si Ms. Moira. Parang manika. Alam niyo po 'yung feeling, parang nagkaroon ako ng edge. Parang lumakas po ang loob ko na mas magpatuloy pa sa kompetisyon," ani Chong na nagpasalamat din sa mga tagahanga sa palagian niyang pagte-trending.

Nagbahagi naman sina De Leon at Kice tungkol sa inspirasyon at klase ng kanilang awitin.

"For me po, ang diverse po kasi ng music. So medyo challenging na mamili po. Pero siguro po pipiliin ko pong genre siguro either pop or rock. Kasi 'yung dalawang genre na 'yon, 'yun po ang nagsu-suit sa style ko and personality ko. And, lagi ko pong nakikita 'yung sarili ko na pinapakinggan ko ang mga song na 'yon. So gusto ko pong i-incorporate yung ganung elements sa style ko po," ani De Leon.



"Ang inspiration ko ay marami rin. Kasi I write all types of genres and usually inspiration ko is from real life past experiences. It depends puwede siyang maging about family, real life, hardships, mga ganoon po," ayon kay Kice na iginiit maman na kadalasan ay masaya ang kanyang mga awitin.

Sa huli, muling humingi ng suporta ang mga hopeful para sa mga susunod pang linggo ng kompetisyon.

Nito lamang Linggo, nakilala na ang Top 10 ng "Idol Philippines" matapos na matanggal sa kompetisyon sina Drei Sugay at Anthony Meneses.

