Sa ikalawang parte ng usapang pag-ibig kasama ang mga kaibigan, naging totoo ang komedyante at host na si Vice Ganda sa kaniyang payo at pangaral lalo na kung kailan dapat bumitiw sa pagmamahal.

Ayon kay Vice, kailangan tanggapin na minsan, sa kabila ng mga ginawa ng isang tao para sa taong gusto niya, ay hindi talaga ito ang pinipili.

“Alam mo, masakit man, pero kailangan nating tanggapin na may mga times na hindi talaga tayo ang pinipili. At humahaba yung sakit kasi pinipilit natin na 'piliin mo ko.' Tanggapin nating may mga taong hindi tayo pipiliin kahit yung tao na yun ang pinipili natin,” saad nito.

Sumentro ang kanilang pag-uusap sa pinagdadaanan ng kaibigang si MC Muah ng Beks Battalion na inaming nasasaktan pa rin sa taong minahal niya.

“Mas masakit pag pinagpipilitan mo yung sarili mo. I let go mo na. Tanggapin mo na na hindi ka niya pipiliin,” dagdag pa ng “It’s Showtime” host.

Kuwento pa ni Vice, may mga pagkakataon ding sinisilaw ng ibang tao ang mga gusto nila gamit ang pera at marangyang buhay para lamang mahalin sila nito.

“Yung iba binibili mo sila para ma-hook sila sayo, para ma-hook sila sa magandang lifestyle na binibigay natin sa kanila. Ang naa-appreciate nila, yung lifestyle hindi yung genuine kindness,” paliwanag ng komedyante.

Payo pa ni Vice kay MC at sa mga kasamang kaibigan, dapat matuto rin silang magpatawad kasabay ng pagsuko sa pagmamahal sa maling tao.

“Dapat ihinto mo na yung galit. Okay lang magalit sa simula kasi right mo yun...pero darating ka sa punto dapat na pati galit sinusuko mo na. Yung pag-asa mo sinusuko mo na...Yung love mo sa kanya sinusuko mo na. Ang di mo isusuko, yung hope mo na okay ka bukas kahit wala siya,” ani Vice.

Masaya ngayon ang puso ng “Everybody, Sing!” host kasama ang nobyong si Ion Perez ngunit nilinaw nito na hindi naman perpekto ang kanilang relasyon.

“Hindi naman perfect yung relationship ko pero it's beautiful...It's worth fighting for,” pag-amin ng host.

Pahabol pa niya, nagkaroon din siya ng mga pagkakamali sa pag-ibig noon bago nakahanap ng taong nagparamdam sa kaniya na mahal din siya nito.

Saad pa ni Vice, pinagdasal niya maigi na makahanap ng lalaki na magpaparamdam na proud siya sa nagagawa ng komedyante at hindi ikakahiya na makitang kasama siya.

“Gusto kong maramdaman na proud na proud sa 'kin yung lalaki. Gusto ko maramdaman na genuine yung hawak niya sa kamay ko, yung halik niya sa 'kin, yung yakap. Gusto ko maramdaman na gusto ako ng lalaki na kasama niya ko. Binibigay ni Ion,” pahayag ni Vice.

“Bakit pa ko maghahanap ng iba? Ang tagal ko itong pinagdasal. Kukunin ko na ito. I should get what I deserve. I deserve to be treated fairly.”

Sa naunang inilabas na vlog, pinayuhan na rin ni Vice ang mga kaibigan na hindi lamang nasusukat sa itsura at estado ng pamumuhay ang pagmamahal lalo na sa LGBT members.

“Mamahalin ka ng tao lalo na kung mabuti ka. Maaaring hindi ka naman niya mahal na mahal agad nung simula, maaaring nung simula ikaw lang yung nagmamahal, pero dahil sa kabutihan mo, minamahal ka na niya nang unti-unti,” ani Vice.

Aniya, doon mas napagtatanto na mahal na niya ang isang tao.



