MAYNILA -- "Sana all."

Ito ang reaksiyon ng aktres na si Sunshine Dizon sa pag-iibigan ng mag-asawang sina Regine Velasquez at Ogie Alcasid.

Nitong Lunes, Agosto 23, sa "Magandng Buhay," hindi naitago ni Dizon, guest co-host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN, ang paghanga sa pagsasama nina Velasquez at Alcasid matapos na maibahgi ng Asia's Songbird ang mas tumitindi niyang pagmamahal sa mister.

Sinabi ito ni Velasquez nang hingin ng mga host ng programa ang kanyang hiling para sa paparating na kaarawan ni Alcasid.

"More than wish, I just want to say thank you to him for taking care of me while I was sick. Taking care of the whole family. Alam mo kapag asawa mo, kung ano ang sakit mo, sakit niya rin 'yon. Hindi man niya physically mararamdaman but he carries it because he doesn't want to see you suffer like that. So he was suffering with me," ani Regine na kamakailan lang ay dumanas nang matinding atake ng migraine.

"I thank God for him every day. I told him this the other day. I don't know if it's at all possible kasi I am so in love with him, nadagdagan pa. Hindi ko alam kung posible pa 'yon pero I'm so, so, so in love with my husband, nadagdagan pa. And I just want to say thank you for taking care of me," ani Velasquez.

"Nakakatuwa 'yung first time niya ako minassage umiiyak ako the whole time not because kasi masarap 'yung massage. I was very touched na he was doing that for me and I know that he's very tired. He came from taping the whole day and he was giving me massage. So parang 'are you serious?' So nandoon ako umiiyak ako talaga, 'di dahil masakit 'yung ulo ko but I was deeply touched by the gesture, the effort," ani Velasquez.

Sa kuwentong narinig mula kay Velasquez, hindi naman napigilan ni Dizon ang magsabi ng "sana all."

"Parang ako 'yung gusto kong umiyak eh. Sana all. Parang naiiyak ako, sana all," ani Dizon na matatandaang hiwalay na sa ama ng kanyang mga anak.

Ani Velasquez, darating din ang tamang pag-ibig para kay Dizon, tulad na lang din nang nangyari sa kanya.

"Darating din 'yan. Normally when you are not expecting it. Like when he came into my life parang nag-surrender na ako, 'siguro ganito na lang ako.' But he came at the right time, he came at the right moment. Although our beginning was very difficult and it was very hard and very painful. Ang daming mali sa umpisa namin but God gave us another chance and He made it right for us," ani Velasquez na iginiit na importanteng sentro ng relasyon ang Diyos.

Sa Disyembre ay ipagdiriwang nina Velasquez at Alcasid ang kanilang ika-11 anibersaryo bilang mag-asawa.

