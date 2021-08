MAYNILA -- Palaisipan ngayon sa aktres na si Kim Chiu kung ano na ang mangyayari sa "Pinoy Big Brother" (PBB) house.

Sa Instagram, isang retrato ang ibinahagi ni Chiu kung saan kitang may takip na ang harapan ng Bahay ni Kuya at may nakasulat na numero 10.

Tila may bahid ng pag-aalala, hiling ni Chiu na nawa'y maayos din ang kalagayan ni Kuya at ng sikat na bahay.

"Alam ko sabi ko bawal lumabas, pero bakit parang bawal na rin pumasok sa bahay mo Kuya? Tinakpan tapos ngayon may #10 ??? Dati tinanong mo ko kung may nahanap na ba akong friends, mga Peng You sa loob ng bahay mo and super thankful ako kasi more than that pa yung binigay mo sakin, nakahanap ako ng family kaya I hope everything’s okay Kuya!" ani Chiu.

Nagbalik-tanaw din ang aktres sa mga bagay na hindi niya alam noong panahon na pumasok siya sa "PBB."

"Here are 10 things na di ko alam nung pumasok ako sa bahay mo.

1. Di ko alam ang oras.

2. Di ko alam ang balita sa labas.

3. Di ko alam kung ano ang sinasabi ng mga tao sa 'kin.

4. Di ko alam kung sino ang mga makakasama ko sa loob.

5. Di ko alam ang mga haharapin kong pagsubok na ibibigay mo.

6. Di ko alam kung kakayanin ko sa loob.

7. Di ko alam kung hangang saan ang kakayanan at tapang ko.

8. Di ko alam kung kamusta na ang pamilya ko sa labas.

9. Di ko alam kung magtatagal ba ako sa loob ng bahay mo.

10. Di ko alam kung ano ang haharapin ko pag labas ko ng bahay mo."

Sa huli ay nagpasalamat si Chiu at ibinigay niya ang kanyang tiwala kay Big Brother na naging daan sa katuparan ng kanyang pangarap.

"Pero ngayon masaya ako na binigay ko ang tiwala ko sa bahay na ito at kay KUYA na naging daan sa kung saan man ako ngayon. MARAMING SALAMAT KUYA! Mahal na mahal kita!" ani Chiu na gamit ang hashtag na #ForeverGrateful

Matatandaang nagsimula ang karera sa showbiz ni Chiu nang maging parte siya at tanghaling big winner ng "Pinoy Big Brother: Teen Edition 1" noong 2006.

Sa ngayon ay isa si Chiu sa mga host ng "It's Showtime" na napapanood mula Lunes hanggang Biyernes.

