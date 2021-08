Kaori Oinuma sinorpresa ang fans sa K-pop dance cover

Mula sa Instagram ni Kaori Oinuma

Matapos ipagdiwang ang kaniyang ika-21 kaarawan, mismong si Kaori Oinuma ang may handog na birthday gift sa kaniyang mga tagahanga nang ilabas ang dance cover ng "Don’t Fight The Feeling" ng K-pop group na EXO at ng "Mmmh" ni Kai.

Sa kaniyang YouTube channel, ipinakita ni Oinuma ang husay nito sa pagsayaw, na nagpapasaya umano sa kaniya, sa saliw ng mga K-pop music.

“I decided to do dance cover para ma-share ko sa inyo ang aking happiness whenever I dance and, of course, as my birthday gift sa inyong lahat! Hope you’ll like it! Happy watching everyone! Love you all,” ani Oinuma sa description ng video.

Ibinahagi rin ng aktres na duwag siya noong bata siya dahil takot na mahusgahan ng tao.

“Short story- I have a friend who told me once that if he could have a message for me, that would be ‘BE FEARLESS.’ Ever since bata ako, I would describe myself as DUWAG. Scared to make mistakes, to be judged by people. I’ve always been afraid of how I look to other people,” pahayag ni Oinuma.

“And now that I’m 21, I realized it’s okay to make mistakes and learn from it, that I cannot please everybody to like what I do or what I say.”

Aniya, alam niya may ilang tao pa rin na huhusgahan ang bawat ikikilos niya ngunit hindi makakatulong para maging masaya siya kung palagi nitong iisipin ang sasabihin ng iba.

“Once you start being FEARLESS, HAPPINESS will come along. That’s why I did one of the many things na nagpapasaya which is dancing!!!”

Matapos mapasama sa hit series na “He’s Into Her,” muling mapapanood si Oinuma kasama ang love team partner nito na si Rhys Miguel sa Star Cinema x Kumu film na "Love at First Stream."