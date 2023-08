MAYNILA -- Kampante ang aktor na si Markus Paterson na natututukan niya ang paglaki ng kanyang anak sa dating kasintahan na si Janella Salvador.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, sinabi ni Paterson na wala silang problema ni Salvador pagdating sa kanilang anak na si Jude, 2.

"Palagi kaming magkasama. We have a good setup ni Jea. Plus walking distance lang naman 'yung where we live, so it's easy for me to see him. ... Sobrang easy lang 'yung setup namin. We are good, we are happy. Wala naman kaming problema and Jude is the first priority. As long as we both get that smooth sailing lang," ani Paterson.

Pag-amin ni Paterson, minsan ay mahirap din kapag pareho silang may trabaho ni Salvador, pero nagagawan nila ito ng paraan.

"It's all about communication and sacrifice," ani Paterson.

Oktubre 2020 nang isilang ni Salvador si Jude sa United Kingdom kung saan nakabase ang pamilya ni Paterson.

Sa ngayon ay parte ng seryeng "Pira-Pirasong Paraiso" si Paterson, samantalang sasabak sa isang bagong pelikula si Salvador.

