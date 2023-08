MAYNILA -- Maliban sa kanyang mga eksena sa "Dirty Linen," nag-viral na rin ang reaksiyon ni Janice de Belen sa naging tagpo nila ni Vice Ganda sa "It's Showtime."

Nitong Miyerkoles sa "Mini Ms. U" segment, makikitang hindi napansin ni Vice Ganda ang pagkuha sana ni De Belen ng chicharon kaya agad nitong ipinasa ang pagkain sa iba.

Sa Twitter, lumabas na ang video ng dalawa na kinagiliwan ng ilang netizens.

Sa "Tawag ng Tanghalan" segment ng "It's Showtime" live naman na humingi ng paumanhin si Ganda kay De Belen, isa sa mga hurado ng "Mini Ms. U."



"Bago ang lahat gusto ko lang humingi ng paumanhi kay Ms. Janice de Belen. Nakita ko 'yung video may part pala roon hawak ko 'yung chicharon inaalok ko sa kanila. Tapos kukuha si Janice, hindi ko siya napansin tapos tinanggal ko. Kitang-kita roon sa video, kalat na kalat sa Twitter. ... Janice I love you. Hindi ko napansin, kumukuha ka pala ng chicharon," ani Ganda.

"Oo 'Day, nagalit si Leona sa akin pinagbabalakan na ako masama ni Leona ng 'Dirty Linen,'" dagdag ni Ganda patungkol sa matapang na karakter ni De Belen sa "Dirty Linen" na ngayon ay nasa huling tatlong gabi na.

Sa Twitter, makikita rin ang paghingi ng paumanhin ni Ganda sa nangyari.

Oh my gooossshhh di ko nakita kukuha pala si Janice! Waaahhh!!!! Im sorry Janice! Love u! #ShowtimeCutieverse https://t.co/5hzzL98u4u — jose marie viceral (@vicegandako) August 23, 2023