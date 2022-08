Screengrab from Ogie Diaz's vlog

MAYNILA -- Matapos ang markado niyang pagganap sa "FPJ's Ang Probinsyano," nais ng aktor na si John Arcilla na huwag munang gumanap bilang kontrabida.

"Totally gusto kong gumawa nang hindi kontrabida as in totally 100%," pag-amin ni Arcilla sa pinakabagong vlog ng batikang showbiz reporter na si Ogie Diaz.

Pero ayon kay Arcilla, na nakilala sa pagganap niya bilang Renato Hipolito, ang pinakamatinding kalaban ni Cardo Dalisay (Coco Martin) sa "Ang Probinsyano," ay mayroon pa rin siyang proyekto na gagawin na kailangan niya pa ring gumanap bilang isang kalaban.

"Pinakaiusapan talaga ako kasi talagang 'yun ang plano, 'yung character ko. Kaya lang pumayag naman sila na I can be more playful doon sa character. Mas kakaiba kaysa kay Hipolito," ani Arcilla.

"Ang pinakagusto ko kasi sa istorya talaga is 'yung wala naman talagang villain. Ang villain naman talaga ay 'yung past ng tao, 'yung history niya bakit siya naging ganun. Dahil sa mga human experiences niya at itong kuwento na ito na gagawin ko ay may pagkaganun. Kaya siya somehow naging option niya na manakit ng tao dahil nasaktan siya sa kanyang past. So somehow my human side," dagdag ng aktor.

Naging bukas din si Arcilla sa mga hindi magagandang mensahe at pananakot na natatanggap dahil sa karakter niya sa "FPJ's Ang Probinsyano."

"Doon sa mga bashers siguro, hindi ko naman kasi kayo mako-control kung mamba-bash kayo. Pero hindi kasi ako talaga naniniwala na 'yung mga bashers, eh hindi ako naniniwala sa kanila. 'Yung consistent na namba-bash, na hindi nakikinig sa explanation, hindi ako naniniwala na totoo sila. Dumating ako sa point na 'yung bashers nakita ko, kaya sila namba-bash consistently kasi mayroong taon na nasa likod nila or binabayaran sila. 'Yung mga namba-bash kasi kahit paano 'yung totoong tao ay nag-iisip 'yan kahit konti, naininimbang 'yan kahit konti. Pero 'yung wala nang pagbabago, 'yung sarado na, parang imposible. Kaya hindi na po ako naba-bother sa inyo," ani Arcilla.

"Naba-bother ako doon sa mga naggalit sa character ko kasi hindi niyo ma-distinguish kung ano ang totoo at hindi. Nakakatakot po kayo bilang isang tao at nakakalungkot po na ganun kayo mag-isip. Mas nag-aalala po ako sa inyo kaysa sa akin," dagdag ng aktor.

Samantala, hindi naman naiwasan ni Arcilla ang maging emosyonal nang mapag-usapan ang pagpanaw ng bunsong kapatid dahil sa COVID-19.

"Itong nakaraan lang, matindi 'yon. Ang dami kong nawalang kamag-anak at kaibigan. Sa family circle ko, 'yung father ko, kuya ko at bunso. Ang masakit sa kapatid ko, siya 'yung ini-expect ko na makakasama ko nang matagal kasi bunso 'yan at saka sobrang mahal na mahal ko 'yan. At nung nangyari 'yon ay nasa Ilocos ako," ani Arcilla na nasa lock-in taping nang pumanaw ang kanyang bunsong kapatid dahil sa COVID-19.

Hindi na napigilan ni Arcilla ang maiyak nang maikuwento ang araw na natanggap niya sa pamamagitan ng tawag sa telepono ang nangyari sa bunsong kapatid.

Nagpositibo rin sa COVID-19 ang kapatid na lalaki ni Arcilla nang pumanaw ito. Noong Abril 2020 naman pumanaw ang ama ni Arcilla kung saan bagamat hindi ito positibo sa coronavirus ay hindi rin sila napayagang mapaglamayan muna ang mga labi nito.



Sa ngayon, sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap, masaya si Arcilla dahil na rin sa mga biyayang natatanggap.

