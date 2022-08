MAYNILA -- Binigyang payo nina Anji Salvavion at Fana, dalawa sa mga naging kalahok ng "Idol Philippines" Season 1 ang mga finalist ng "Idol Philippines" Season 2.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, ibinahagi nina Salvacion at Fana sa 11 sa Top 12 ng "Idol Philippines 2" na sina Ann Raniel, Drei Sugay, Nisha Bedana, PJ Fabia, Khimo Gumatay, Trisha Gomez, Anthony Meneses, Bryan Chong, Misha de Leon, Kice at Delly Cuales, kung paano nga ba harapin ang mga basher, ang kaba o pressure at mga maari pang gawin sa kompetisyon.

Para sa bashers, sinabi ni Fana na mas mabuting iwasan na lang ang pagbabasa ng mga komento sa social media.

"Ako po ang tip ko lang po siguro huwag na lang tayo magbasa dahil hindi makakatulong sa mental health natin. Talagang mas mabuti na naka-focus na lang tayo sa singing, sa passion natin at hindi doon sa mga negative comments," ani Fana.

Naniniwala naman si Salvacion, na mas sarili ang kailangang kontrolin pagdating sa bashers.

"Ang sa akin naman, you don't handle them but handle how you react. Kasi you know what, at the end of the day, even if you didn't do something wrong, people will always have something to say about you just to bring you down. And what you can do is to show them that no matter what, no matter how bashed you are, no matter how m,uch negativitiy they are throwing at you, just show the positivity that you have and show them your succcess," ani Salvacion.

Ibinahagi rin nina Salvacion at Fana ang kanilang payo kung paano ang maaring gawin kapag kinakabahan sa pagtatanghal.

"Normal talaga na kabahan tayo. Kasi kapag hindi na tayo kinabahan, doon na tayo kabahan. Ako po usually ang ginagawa ko po kapag kinakabahan ako ay nagdarasal talaga ako. At ini-enjoy ko lang kapag nandoon na po ako," ani Fana.

"It's really actually good na may kaba. Kasi it's a good pressure and what I love about good pressure kasi it makes me want to do my best more every time na I am going to perform. And what you can do na lang to forget about the kaba is to be in the moment, be in that stage, own that stage, be that beast," ayon naman kay Salvacion.

At ngayong mas tumitindi na ang kompetisyon sa "Idol Philippines 2," ibinahagi nina Salvacion at Fana sa mga kalahok ang maari pa nilang gawin.

"Enjoy niyo lang 'yung competition at ang importante ay huwag kayong susuko at talagang kung passion niyo 'yan ay ipagpatuloy niyo lang time lang naman talaga, it's just the time. Just enjoy and don't give up," ani Fana.

Ayon naman kay Salvacion, naniniwala siyang walang mawawala sa mga hopeful, bagkus ay mas marami pa silang matutunan sa kompetisyon.

"Ang masasabi ko lang, there's really nothing to lose but there's more to gain. Ang mage-gain mo 'yung knowlegdge, 'yung learnings, the experience at 'yun magagamit mo pa sa next. Pero you know what? You have to have perseverance. And always think na if this is not for you well God is preparaing you for something that is yours," pagtatapos ni Salvacion.

Nito lamang Linggo, nakilala na ang Top 10 ng "Idol Philippines" matapos na matanggal sa kompetisyon sina Sugay at Meneses.

