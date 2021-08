'Dear MOR,' 'Gapnud sa Kinabuhi,' bahagi na ng Kapamilya YOUniverse sa YouTube

MAYNILA -- Mga kuwentong hango sa tunay na buhay ng mga Pilipino at musikang babagay rito ang hatid ng “Dear MOR,” “Gapnud sa Kinabuhi,” “Bedtime Stories,” at “MOR Playlist” sa Kapamilya YOUniverse sa pamamagitan ng MOR Entertainment YouTube na nagsimula na nitong Linggo, Agosto 22.

Ang tambalan nina Popoy at Betine ang aabangan sa “Dear MOR,” ang patok na programa sa iba’t ibang social media platforms ng MOR Entertainment at isa rin sa top local podcasts sa Spotify.

Hatid ng programa ang mga istorya ng buhay at pag-ibig galing mula sa mga sa letter sender na magbibigay inspirasyon sa mga manonood.

Nagbabalik din para magpasaya ang paboritong Bisaya program na “Gapnud sa Kinabuhi” kasama sina Kokoy mula sa Davao at si Mary Jay mula sa Cagayan de Oro.



Usapang relasyon para sa imahinasyon ang hatid naman ng “Bedtime Stories,” habang tuloy-tuloy na musika ang mapapakinggan sa “MOR Playlist” gamit ang iba’t ibang playlist na sagot sa anumang mood mayroon ang makikinig.



Bukod sa “Made for YouTube” offerings ng MOR Entertainment, mapapanood na rin ang bagong music originals ng ABS-CBN Star Music YouTube channel.



"The Music Room" ang bagong platform para sa mga natatanging OPM singers pati na rin sa up-and-coming artists para ipakilala ang kanilang musika.



Noong Agosto 15, nagsimula na rin ang "Gold School: The Best of OPM" na nagpapalabas ng live jam sessions ng mga paboritong OPM singer sa bansa.

Kabilang ang “Made for YouTube” exclusives na ito sa mga bagong experience na dala ng Kapamilya YOUniverse, na naghahatid ng mga programa, musika, pelikula, at balita sa pinagsama-samang YouTube channels ng ABS-CBN na Star Cinema, Star Music, MOR Entertainment, ABS-CBN News, at ABS-CBN Entertainment.

