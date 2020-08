'Nalalampasan naman iyon': Luis Manzano minsang naisip hiwalayan si Jessy Mendiola

MAYNILA - Aminado si Luis Manzano na minsan na niyang naisip hiwalayan ang nobyang si Jessy Mendiola sa mga pagkakataong nag-aaway sila.

Inamin ito ni Manzano sa bagong YouTube vlog ni Mendiola, kung saan nagkaroon ang magkasintahan ng "heart-to-heart talk."

"Lahat naman tayo may mga matitinding away. It's not always lambing," ani Manzano.

Tingin naman ni Mendiola, lahat ng relasyon ay dumadaan sa ganoong pagkakataon.

"Umaabot naman tayo sa point na baka nga, you're meant to be on separate paths. Not necessarily naman na different partners agad-agad," paliwanag ni Manzano.

Pero iginiit ni Manzano na nalalagpasan naman ang mga away at pag-iisip ukol sa hiwalayan.

"Nalalampasan naman iyon. Darating naman diyan 'yong maikli talaga 'yong pasensiya niyo," aniya.

"It's okay to think of those things pero kailangan babalikan mo rin 'yong thought kasi kung why you're in a relationship."

Sa parehong vlog, inamin din ni Mendiola na minsan siyang nagduda nang sabihan siya ni Manzano na pakakasalan siya nito.

"It's more of like, dadating talaga sa point na, 'Will it happen kaya? Totoo kaya 'yong sinasabi niya,'" ani Mendiola.

"Lahat naman tayo may trust issues din. Susuntok tayo kaunti ng doubts. It's a normal thing," aniya.

Ipinagdiwang noong Hunyo nina Manzano at Mendiola ang kanilang ika-apat na anibersaryo.

Aminado rin umano ang dalawa na napag-uusapan na nila ang pagpapakasal.