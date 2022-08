Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Wala mang direktang pag-amin tungkol sa estado ng relasyon nila ni Paulo Avelino, kinilig naman si Janine Gutierrez sa naging biruan kasama ang mga host ng "Magandang Buhay" dahil din sa aktor.

Nitong Lunes, nang matanong ng host na si Regine Velasquez, kung sila na nga ba ni Avelino, sagot ni Gutierrez: "Naku mahirap magsalita ng wala siya. Dapat balik na lang kami na kasama siya."

Dagdag nito: "Ang masasabi ko lang nag-volunteer po na ninong si Sir Ogie (Alcasid). So Ninong Ogie na siya ngayon sa amin."

Hirit naman ni Velasquez: "Kapag nag-ninong siya, may ka-partner siyang ninang."

"Oh my God gusto ko yan!" kinikilig na sagot ni Gutierrez sa sinabi ni Velasquez, sabay tingin sa dalawa pang hosts na sina Melai Cantiveros at Jolina Magdangal.

"Kayo rin ha?" ani Gutierrez sa dalawang host.

Nang matanong ni Velasquez kung bakit nangongontrata na ito ng ninang, sagot ni Gutierrez: "Wala lang parang planning ahead baga."

Hindi naman malinaw kung saan ninong nag-boluntaryo si Alcasid para kina Gutierrez at Avelino.

Matatandaang nakasama nina Gutierrez at Avelino si Alcasid sa US concert ng huli nitong Marso.

Ilang buwan na ring iniuugnay sina Gutierrez, 32, at Avelino, 34, na nagkatrabaho sa ABS-CBN serye na “Marry Me, Marry You” at sa pelikulang “Ngayon Kaya.”

Bumisita sa "Magandang Buhay" si Gutierrez para i-promote ang serye nila ni Lovi Poe na "Sleep With Me" na nagsimula nang ipalabas nitong Agosto 15 sa iWantTFC.

