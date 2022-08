MAYNILA -- Ibinahagi ng aktres na si Janine Gutierrez ang insecurities na pinagdaanan noon.

Sa naging pagbisita sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, inamin ng aktres na ang makapal niyang kilay at kulot na buhok ang mga bagay na naging dahilan nang pagiging mahiyain dati.

"Growing up ano eh, napanood niyo 'yung 'Princess Diaries' 'yung bago siya mineyk-over? Ganun 'yung itsura ko, 'yung pre-makeover na 'Princess Diaries.' Kasi sobrang kulot ng buhok ko. Palagi ngang sinasabi pang-'Lotlot and Friends' talaga ang buhok ko, dapat sa '80s ako ipinanganak," dagdag ni Gutierrez na anak nina Lotlot de Leon at Ramon Christopher.

"Tapos ang kilay ko sobrang kapal, Monching naman. So, nung nag-aaral ako ang mga classmate ko hinahabol ako ng tiyani. Tapos everyday naka-ponytail lang ako kasi kapag naglugay ako as in (buhaghag)," dagdag ng aktres.

Dahil dito, inamin ng aktres na apektado siya noong bata pa.

"Siguro parang mas naging mahiyain lang ako. May moment ako nung Grade 3, 'di ba class picture, hile-hilera kayo ganyan. Eh maiksi ang buhok ko nung Grade 3, 'yung classmate ko na nakatayo sa likod ko kalahati ng mukha niya natakpan ng buhok ko sa kapal, promise. So pinahaba ko na lang tapos everyday naka-pony ako, tapos pomada, banat ganyan, kasi nahihiya ako. Kasi 'di ba siyempre sa commercial puro long straight hair. Hindi ka masyado nakakakita ng kulot dati na natural, so mahiyain talaga ako nung bata," ani Gutierrez.

Kung noon ay insecure siya dahil sa kanyang kilay, ngayon ay napagtanto na ng aktres ang ganda at halaga ng makapal niyang kilay.

"Tama 'yung sinabi ni Momshie Reg (Velasquez) na minsan 'yung akala mong ikaka-insecure mo 'yun pala ang parang magiging signature mo," ani Gutierrez.

Samantala, ipinakita naman ng isa sa mga host na si Regine Velasquez sa mga manonood kung paano ang paraan niya para magkilay.

Bumisita si Gutierrez sa "Magandang Buhay" para mag-anyaya na panoorin ang seryeng "Sleep With Me" na pinagbibidahan niya kasama si Lovi Poe na nagsimula nang ipalabas nitong Agosto 15.

