Anne Curtis, pinuri si Jane de Leon bilang 'Darna'

MAYNILA -- Pinuri ng aktres at host na si Anne Curtis si Jane de Leon bilang pinakabagong Darna sa seryeng "Mars Ravelo's Darna."

Ito ay matapos na ibahagi ni De Leon ang official poster ng Darna sa kanyang Instagram page.

Sa comment section, nag-iwan ng komento si Curtis sa post ni De Leon.

"You look so good Jane!!! Go Darna!!" ani Curtis na minsan ding lumabas sa fantaserye ng ABS-CBN na "Dyosa."

Nagpaabot naman ng kanyang pasasalamat si De Leon kay Curtis, isa sa mga host ng "It's Showtime."

"Thank you Ate Anne! My Dyosaaa!" hirit De Leon sa komento ni Curtis.



Matatandaang nitong Biyernes ay umani ng papuri ang unang paglipad ni De Leon bilang si Darna matapos ang halos tatlong taon mula nang siya ay ipakilala bilang bida sa serye.

Sa ilalim ng direksyon ni Chito S. Roño, kasama sina Avel Sunpongco at Benedict Mique, mapapanood ang “Mars Ravelo’s Darna” mula Lunes hanggang Biyernes sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, CineMo, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC.

