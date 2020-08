'I'm thankful': Gary V nagbigay-saloobin sa muling pagsalang sa benefit home concert

Unang sumalang sa home concert si Gary Valenciano noong Marso nang magsimula ang quarantine sa bansa dahil sa COVID-19.

MAYNILA - Noong magsimula ang quarantine sa bansa noong Marso dahil sa COVID-19, isa sa mga unang nag-fundraising concert si Gary Valenciano bilang ayuda sa mga mawawalan ng trabaho.



Maituturing na intimate at raw ang ayos ng “Faith Hope and Love At Home” concert sa kaniyang bahay, at nakalikom ito ng P6 milyon.

"I always combine fun and relevance in every concert that I do, every performance whether it’s a 3-song, 4-song or full concert,” ani Valenciano.

Ngayong Sabado ng gabi, nakatakdang sumalang muli sa ganitoong concert set-up si Valenciano.

At gaya ng dati, hindi nawawala ang makabuluhang mensahe ng pag-ibig at pagtulong.

"Unang una ABS was still around the first time I did this, this time, we’re around but not in the same way, it is for "Pantawid ng Pag-ibig," I'm so thankful talaga that we are living up to that saying na "In the Service of the Filipino,” ani Valenciano, patungkol sa kanyang home network na ABS-CBN, na ipinatigil ang broadcast operations noong Mayo nang mapaso ang prangkisa at tuluyan nang ibinasura ang application para sa bagong broadcast license nitong Hulyo.

Mapapanood ang "Faith Hope Love: The Repeat” alas-9 ng gabi ng Sabado, Agosto 22, sa Facebook page ni Valenciano, pati na rin sa mga Facebook page ng ABS-CBN Foundation at ABS-CBN Foundation US.

Delayed telecast naman ang mapapanood 9:30 ng gabi sa Kapamilya Online Live at alas-11 sa Kapamilya Channel, at Channel 8 sa Sky Cable.

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News