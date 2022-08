Inalala sa 'ASAP Natin 'To' ngayong Agosto 21, 2022 ang yumaong beteranang aktres na si Cherie Gil. Screengrab

Hindi napigilang maiyak ni Sharon Cuneta nang bigyang pugay sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo ang yumaong beteranang aktres na si Cherie Gil.

Sa panayam nina Regine Velasquez at ZsaZsa Padilla kay Cuneta kasunod ng kanilang tribute performance para kay Gil, sinabi ng "Megastar" na tila namatay rin ang malaking parte ng kaniyang puso sa pagpanaw ng "La Primera Contravida."

"There's only one Cherie [Gil], and I feel like half of my history has been erased and also a big part of my heart has died because we loved each other so much," sabi ni Cuneta tungkol sa kaniyang matalik na kaibigan.

"Thank you for your contribution to the film industry here. An era has ended because you're gone too soon. I miss you and I will never allow this country to forget you," dagdag niya.

Ayon kay Cuneta, iniidolo na niya si Gil noong nag-aaral pa lang sila sa parehong eskuwelahan noong grade school. Matapos iyo'y naging magkatrabaho na umano sila sa maraming proyekto.

"I really feel like she was a big part of my career," ani Cuneta.

Sa tribute performance, inawit nila Velasquez at Padilla ang "Sana'y Wala Nang Wakas" habang kinanta naman nilang tatlo ang "Bituing Walang Ninging."

Isa ang pelikulang "Bituing Walang Ninging" sa mga iconic na pelikula na pinagbidahan ni Gil, kung saan binitawan niya ang sikat na linyang, "You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat" sa karakter ni Cuneta.

Pumanaw noong Agosto 5 si Gil sa edad na 59 matapos makipaglaban sa cancer.