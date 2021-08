Watch more on iWantTFC

Matapos ibahagi sa publiko ang kanilang pag-iisang dibdib, ipinakita na ng mga-asawang Neil Arce at Angel Locsin ang kanilang tinitirahan na sila mismo ang nag-interior design.

Sa kanilang pinakabagong vlog, ikinuwento ng dalawa na dati nang pagmamay-ari ng pamilya ni Arce ang tahanan at pinaayos na lamang nila.

“In-offer ito ng family ni Neil. Ayaw sana namin tanggapin. Syempre nakakahiya. Ayaw namin umasa pero only child ang asawa ko,” natatawang pag-amin ng aktres.

Dagdag naman ni Arce: “Sobrang laking ginhawa at tipid namin sa mga bagay. Medyo old house siya. Ni-renovate lang namin kaunti.”

Muntik na umano silang tumira sa condominium dahil nahirapan silang pumili ng bagong bahay.

“Ang tagal naming naghanap. Syempre kailangan komportable kami. Okay sa locations ng trabaho namin. Kaya ng budget,” kuwento ni Locsin.

Sa loob ng bahay, mapapansin ang iba’t ibang mga painting at artwork na nakapalibot dito lalo na sa high-ceiling reception area nila. Mismong si Locsin umano ang nag-design sa loob ng tahanan upang makatipid.

“Si Angel since sobrang tutok niyang gawing home ito she makes sure na may pieces of me. Thank you very much, my wife,” saad ni Arce.

Karamihan din sa mga bagong gamit ng mag-asawa ay nabili lamang ng aktres at host sa mga local online store.

At kagaya ng unang napabalita, natupad ang plano ni Locsin na magkaroon ng sariling closet ang mga walis, bagay na hindi maunawaan noong una ni Arce.

Bukod pa ito sa sariling “bahay” ng mga washing machine na ipinaglaban din umano ng aktres na magkaroon sila.

Hindi pa naipapakita ng dalawa ang kabuuan ng bahay ngunit naipakita na nila ang den, lanai, lap pool, garahe, staff quarters, kitchen, at dining area.

Ibinahagi rin ni Locsin na ibinenta na niya ang pinakamamahal na sasakyan na Hummer H2 matapos ang matagal na panahong pangangalaga rito.

“Parang ako yata iyon unang babae sa Pilipinas na nagkaroon ng Hummer H2. Nagamit ko siya noong ‘Asian Treasure’ days, ‘The General’s Daughter’ . . . sa halos lahat ng teleserye ko,” ani Locsin.

Aniya, napagtanto niya sa gitna ng pandemya ang mga bagay na kailangan at hindi niya kailangan.

“Nag-promise ako dati na hindi ko siya ile-let go. Kaya lang darating ’yung panahon na nag-asawa ka na or dumating din yun pandemic, mare-realize mo talaga ’yung mga iki-keep mo. So kahit sobrang mahal na mahal ko itong sasakyan na ito, technically di ko na talaga siya kailangan,” saad ng aktres.

Matapos ang ilang pagkakaantala dahil sa pandemya, natuloy na ang kasalanan nina Locsin at Arce sa isang civil ceremony sa Taguig noong Hulyo.

Simple ang naging kasal na pinangunahan ni Taguig Mayor Lino Cayetano at dinaluhan lamang ng pitong tao kabilang ang ama ni Locsin at ina at anak ni Arce.

