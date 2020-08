Ara Mina, Maui Taylor, Rosanna Roces at Alma Moreno, sanib-puwersa sa isang pelikula

MAYNILA -- Sanib-puwersa sa isang pelikula ang mga sexy star na sina Ara Mina, Maui Taylor, Rosanna Roces at Alma Moreno.

Sa Instagram nitong Huwebes ng gabi, ibinahagi ni Ara ang kanilang retrato. Ayon kay Ara, ginawa nila ang pelikula sa panahon ng pandemiya.

"Happy ako at puwede na namin i-share sa inyo ang movie na ginawa namin during this pandemic (of course, with all the safety protocols and testings. By the way, this picture was taken right after our scene then mask and face shields on na kami ulit)," ani Ara.

Dagdag ni Ara, 17 years na rin ang nakalipas nang huling magsama sila ni Maui sa pelikula. Habang 22 years nang magsama sila ni Rosanna.

Ito naman ang unang beses na makakasama niya si Alma sa pelikula, na idi-direct ng kontrobersyal na si Darryl Yap, ang direktor ng hit na "Jowable."

"Super laugh trip movie to guys! Pero kakaiba rin 'to sa mga nagawa ko," dagdag ni Ara.

Ayon kay Ara, ngayong taon ipapalabas ang kanilang pelikula na aniya'y sekreto muna kung ano ang pamagat.

Pero sa post ni Yap sa Facebook, sinabi na rin niya ang title ng pelikula na "Paglaki Ko, Gusto Kong Maging Pornstar."