Kapamilya Stars, wagi sa TikTok Awards 2022

Big winner ang Kapamilya stars sa TikTok Awards 2022 sa pangunguna ni Unkaboggable Star Vice Ganda.

Itinanghal si Vice Ganda (@unkabogableviceganda) ng sikat na social media platform bilang Celebrity of the Year dahil sa dami ng natanggap na views at likes sa kanyang TikTok account na may halos 10 million followers.

"Thank you very much TikTok at sa lahat ng followers ko sa TikTok, maraming maraming salamat at binibiyayaan niyo ang mga sarili ninyo na makita ang kagandahan ko araw araw. Makakasa kayo na marami pa kayong mapapanood at makikita na contents or videos ko sa TikTok ng sa ganun naman ay gumanda ang chaka niyong araw kapag nakikita niyo ang kariktan ko," pasasalamat ni Vice Ganda.

Nanalo rin bilang Celebrity of the Year ang Kapamilya hearththrob at isa sa lead star ng Darna na si Joshua Garcia (@iam.joshuagarcia). Palaging trending si Joshua sa TikTok dahil sa kanyang dance videos na patok sa kanyang 7 million followers.

Dalawang award naman ang naiuwi ng Kapamilya star at viral TikTok Creator na si Esnyr (@esnyr) kabilang ang Popular Creator Award at Tiktok Creator Award.

"I really wanted to make other people happy, get out of your shell and explore life, explore content creation. At the end of the day what matters is your purpose in creating content," pasasalamat ni Esnyr sa kanyang 5.2 million "sambayanang classmates".

Ikinatuwa naman ng PPop stans ang pag-award sa SB19 (@officialsb19), BGYO (@bgyo_ph), BINI (@bini_ph), at MNL48 (@mnl48official) bilang mga PPop Group of the Year.

"Sobrang thankful kami kasi nagsisimula pa lang kami na grupo and malaking bagay ito para sa amin. To God be the glory. Most of all we want to thank our Aces for never giving up on voting for us until the end," ayon sa BGYO.

"Isa lang po ito sa mga pangarap po namin and ganito pala yung feeling na tumayo kami sa harap ng maraming tao, not to perform pero para tanggapin po itong award na ito. Sa pagtanggap ng award na ito hindi lang pangalan ng BINI ang dala namin kundi ang ABS-CBN po. Ang ABS-CBN po na hindi kami sinukuan kahit sa kabila ng pinagdaanan," pasasalamat ng BINI.

"Gusto lang po namin na magpasalamat sa mga taong walang sawang nagmamahal at patuloy na sumusuporta sa amin," mensahe ng MNL48.

Wagi rin bilang Popular Content Creator ang pharmacist TikToker na si Arshie Larga (@arshielife), "Maraming salamat sa suporta ninyo. Alam niyo kung hindi dahil sa inyo wala ako wala itong archie larga na nandito. Binago niyo ang buhay ko," aniya.

Ilan pa sa mga nanalo sa TikTok Awards 2022 ay sina Roce Ordoñez (@incorrectlyroce) at Pau Pelaez (@paupelaez_) bilang mga Rising Star of the Year.

Rising Live Star of the Year naman sina Junell Dominic (@junelldominic) at Celine Nobleza (@celinenobleza).

Top Media Publisher ang KMJS (@kmjs), nakuha naman ng Netflix (@netflixph) ang Top Entertainment Award, Naiuwi rin ni Pau Pelaez (@paupelaez_) ang Top Beauty and Fashion Creator Award.

Panalo naman si Myrtle Gail (@myrtlegail) ng Top Gaming Storyteller Award habang si Dubstepvlr (@dubstepvlr) ang nag-uwi ng Top ESports Personality Award.

Top Sports Creator Daniel Bernas (@daniel_bernas) habang Top Fitness Creator si Brent Seniedo (@brenthlete).

Live Streamer of the Year naman sila Yanyan de Jesus (@yanyandejesus1) at Mona Gonzales (@mngnzls).

Top Education Creator si Raymor Cuevas (@raymorcuevas) habang Top Foodie Creator naman si Hazel Cheffy (@hazelcheffy).

Pinalakpakan naman ang performances ng VXON (@vxonofficial), BINI, MNL48, Jed Madela (@jedmadela),at ang tinaguriang Asian Phoenix na si Morisette (@itsmorissette)