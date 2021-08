Mula sa Instagram ni Paulo Avelino

Sa kabila ng pagganap sa iba’t ibang klaseng karakter sa pelikula at teleserye, nais pa rin ng premyadong aktor na si Paulo Avelino na sumubok ng mga bago pang roles na hindi pa niya nagagawa -- kagaya ng pagiging transgender.

Sa kaniyang panayam kay G3 San Diego, inamin ni Avelino na lagi nitong sinusubukan tumanggap ng mga proyekto na susubok sa kaniyang kakayahan bilang isang aktor.

“I tried to look for something different all the time. If it's violence that I've done before parang ayaw ko na gawin 'yan, nagawa ko na. So, I look for something special that I could add to the character. 'Yun naman ang laging reason ko when accepting a role,” ani Avelino.

“As long as it’s something I haven’t done in the past, as long as it’s something new or something that would challenge me at least.”

Dito ikinuwento ng aktor na dapat gaganap itong transgender sa ilang pelikula at teleserye na handa naman umano niyang gawin.

“It actually was for a couple of films pero hindi natuloy, sayang,” saad nito.

Dagdag pa ni Avelino, tila hindi naaprubahan ang serye kung saan gaganap ito bilang miyembro ng LGBT community. “I wasn’t sure if it would get approved or what. It’s something I haven’t done before. I would do it.”

Minsan na rin aniya nagawa magpanggap na babae sa ilang proyekto katulad sa “The General’s Daughter” ngunit panandalian lamang ito.

“A long, long time ago I did Bebot for 'Eat Bulaga.' I think I did makeup and hair parang babae for 'The General’s Daughter.' There’s a scene there na kailangan,” pahayag ni Avelino.

“It’s fun. But I wish I could like embody maybe a more consistent character for a whole film.”

Bukod sa pagiging transgender, wala naman na umano pang partikular na pangarap na karakter si Avelino dahil minsan mas nagiging kakaiba ang mga ginagampanan niya base sa ganda ng istorya.

“I really have nothing specific, you only see the magic of the character once you read the material. Parang I always look for something I haven’t done before, something different,” pahabol ni Avelino.

Nakatakdang bumida sa nalalapit na teleseryeng “Marry Me, Marry You” si Avelino kasama si Janine Gutierrez.