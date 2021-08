Watch more on iWantTFC

Makailang ulit umanong ipinaalala ni Lyca Gairanod sa kaniyang sarili na ang beteranang brodkaster na si Karen Davila ang kausap upang hindi makagawa ng ikapapahamak niya habang ginagawa ang viral vlog nilang dalawa.

Sa panayam sa “Hotspot” ni DJ Jhai Ho, inamin ni Gairanod na madalas siya makapanakit kapag nagugulat. Buti na lamang at naisip niya umano agad na si Davila ang kaharap.

Nag-trending ang reaksyon ng “The Voice Kids” champion sa nakakagulat na ginawa ng mamamahayag ng malamang magkapareho sila ng kaarawan.

“Sabi ko, ‘Si Miss Karen to, Miss Karen to.’ Kasi pag nagugulat ako, nananakit ako. Kaya mahirap ako gulatin. Pero naisip ko ay wag, Miss Karen kausap ko. ‘My hand, 'wag gagawa ng masama,’” natatawang kuwento ni Gairanod.

Pero biniro rin aniya si Davila na ito lamang ang may maayos na pagkagulat dahil parang nanalo sa beauty pageant kumpara sa natural na pagkakagulat niya.

“Ikaw lang maganda ang reaksyon, ako ang pangit ng pagkagulat ko. Wala man lang ganda-ganda,” tugon umano ni Gairanod kay Davila.

Inamin din nito na tinawagan na siya ng brodkaster tungkol sa magiging plano sa kanilang kaarawan sa Nobyembre 21.

Ayon sa singer, masyado pang maaga para paghandaan ang okasyon ngunit biro rin niya, si Davila na umano ang bahala sa kanilang handa.

“Tumawag sa 'kin. ‘Excited ka na ba sa birthday mo? 'Matagal pa ang birthday. Masyadong maaga. Sa November na po yan.' Nagtatanong na agad kung ano gagawin sa birthday,” pag-amin niya.

Nang tanungin kung anong handa ang gusto niya, sinabi ni Gairanod na isa na ring YouTuber na hindi nawawala ang pansit sa kaniyang birthday mula noong bata siya.

Pahayag pa niya, sa kabila ng kahirapan sa buhay noon, hindi nakakalimutan ng kaniyang magulang na maghanda kapag kaarawan nilang magkakapatid.

“Nung bata pa po ako, never kong pa pong naranasan na hindi ako handaan, lahat kaming magkakapatid...Bilang lang yung karne sa pansit. Tipid-tipid din. Hiwa-hiwain. Para kunyari may karne at sosyal kami,” kuwento ni Gairanod.