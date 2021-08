MAYNILA -- Nagpasalamat ang brodkaster na si Karen Davila matapos na mag-viral ang video nila ni Lyca Gairanod.

Sa pinakabagong vlog ni Ogie Diaz, nagpasalamat si Davila sa lahat ng mga napasaya ng video nila ni Gairanod na nagbunga pa ng iba't ibang memes na patok ngayon sa social media.

"Unang-una, nagpapasalamat po ako at nagustuhan niyo ang video at napasaya po kayo ng video. I think 'yon po ang touching dito. We didn't expect it na 'yung video na ito will have this effect and it will make you happy. It's completely unexpected," ani Davila.

Kuwento ni Karen, nagtungo siya sa Tanza, Cavite para sa panayam niya kay Lyca at hindi niya inakala na ang bonus question tungkol sa kaarawan ng mang-aawit ay magbibigay ng saya sa marami.



"For me I'm really grateful because usually kapag name-meme po ako, it's often controversial. Naranasan ko na rin ang masaktan po when I'm bashed. So I have to say I'm so thankful really na for a change -- good vibes. It made you all happy," ani Davila.



"Ako I am just so happy it made you happy. Ang daming text ko na nakuha na 'Karen, you made our day.' 'Sa lungkot at problema ng mundo ngayon, it was the best stress-relief.' 'You made us happy.' And I think I really thank the Lord... Ito pala ang pakiramdam. Ang sarap Lord that I made them happy," dagdag ni Davila.

Nitong Lunes, dahil sa pagkatuwa ng mga netizen sa video ni Davila at Gairanod ay nag-trending sa Twitter Philippines ang singing champion.



Una na ring nangako si Davila na ipagdiriwang ang kaarawan nila ni Gairanod.

Nitong Biyernes ng umaga sa programang "Sakto" ng TeleRadyo, inamin ni Gairanod na hindi niya inakalang magiging viral ang video nila ni Davila.

