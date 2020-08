TINGNAN: Andi Eigenmann, tumanggap ng gulay imbes na bulaklak mula sa nobyo

MAYNILA -- Ibinahagi ng Pinoy surfing champion na si Philmar Alipayo ang unang larawan nila ni Andi Eigenmann bilang magkasintahan.

Sa Instagram nitong Miyerkoles, nagbalik-tanaw si Philmar sa araw na binigyan niya ng gulay na petsay ang aktres imbes na bulaklak.

"Mingaw nako sa imo mahal ko (miss na kita mahal ko)," ani Philmar.

Samantala, sa comment section naman ng post ni Alipayo ay sinabi ni Andi na inakala niyang nawala na ang kanilang retrato.

"I've been looking for this pic you said nawala!" ani Andi.

Buhos din ang positibong komento sa post ni Philmar para kay Andi. Ayon sa mga netizen, nakakatuwa ang simple at masayang pagmamahalan ng dalawa.