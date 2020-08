Sylvia Sanchez, nakatanggap ng sorpresa mula sa anak na si Ria Atayde

MAYNILA -- Sinorpresa ni Ria Atayde ang kanyang inang si Sylvia Sanchez.

Sa Instagram nitong Miyerkoles, ibinahagi ni Sylvia ang mga clip kung saan kita ang pagbukas niya ng regalo mula sa kanyang anak.

Laman ng box ay mga pagkain at manika na halaw sa sikat na Korean drama na "It's Okay To Not Be Okay" na pinagbidahan nina Kim Soo-hyun, Seo Ye-ji at Oh Jung-se.

Ayon kay Sylvia, nagustuhan niya ang nasabing K-drama na mismong si Ria ang nagrekomenda para kanyang panoorin.

"You really know how to make me happy... Simple lang pero napakasaya ko," ani Sylvia na sinabing na ang "It's Okay To Not Be Okay" ay isa sa pinakamagandang K-drama na napanood niya.

"Acting, directing and tackling mental health issues. Don’t miss out on this show, guys! Watch it if you haven’t yet," dagdag ni Sylvia sa caption.