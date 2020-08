Pokwang, pinagsabihan si Baninay dahil sa COVID vlog

MANILA -- Hindi napigilan ni Pokwang na pagsabihan ang dating "Pinoy Big Brother" housemate at ngayon ay vlogger na si Baninay o Princess Vanessa Bautista sa totoong buhay.

Ito ay matapos aminin ni Baninay noong Martes, Agosto 18, sa kanyang vlog na nag-positibo siya sa coronavirus.

Sa Twitter nitong Miyerkoles, Agosto 19, sunod-sunod ang naging banat ni Pokwang kay Baninay dahil sa hindi nito nilinaw na late upload na ang kanyang vlog.

Ayon kay Pokwang, nagdala ng matinding takot ang inilabas na vlog ni Baninay dahil nag-guest ito sa kanilang programa nito lamang Agosto 16.



Hoy Baninay wag mong pagkaperahan yang clickbait mo para lang dumami views mo! negative kana diba last aug.2?? july 21 ka nagkasakit tapos aug.2 ok kana negative kana! Aug.16 naglaro ka samin nagpanic kmi kanina dahil di mo sinabi sa vlog mo na late upload nayan! pa trending ka! — marietta subong (@pokwang27) August 19, 2020

Hindi mo alam ang panic na ginawa mo samin Baninay! may anak ako at nanay na 80yrs old! sana sinabi mo agad sa vlog mo na nag negative kana last aug.2 dahil aug.16 nag guest ka sa gameshow! hindi mo alam pakiramdam ng isang ina na sobrang nag aalala sa ganitong pandemic! — marietta subong (@pokwang27) August 19, 2020

Ayon pa kay Pokwang sa panahon ngayon kailangang maging responsable at hindi puro pero lang ang iniisip.

Samantala, dumipensa naman ang nobyo ni Baninay na si Bont Bryan Oropel sa mga tweet ni Pokwang.



"Bakit po kailangan pa magsalita ng masasakit na salita? Kumpleto naman po ang detalye na binigay n'ya. At saka sobrang sama na po ng pinagdadaanan namin, namatayan po ako ng ama. Si Baninay po ang katabi ko ng mawalan ng hininga ang papa ko na hindi kami inintindi," ani Oropel sa Twitter.

"Nagpositive po ang buong pamilya namin. Hindi po namin kaya na pagka-vlog ay i-upload agad, sa pag-e-edit po nahihirapan na kami lalo na po sa pagluluksa sa papa ko at sa trauma," paliwanag ni Oropel.

Dagdag pa Oropel: "Alam n'yo naman po pala na negative na s'ya ng August 2 sa swab at rapid test sa show n'yo. Bakit kailangan pa po mag-tweet ng hate? Para sa'n? Di n'yo din po alam ang pinagdadaanan namin. Sana po kinausap nyo kami maayos. Nakikipagusap po kami ng maayos sa prod nyo!"

Sagot naman ni Pokwang: "Nalaman ko ngayong umaga lang kung di pa sy'a tinanong ng mga staff dahil may mga nakapanood na ng vlog n'ya! Kaya sa takot ko umiyak ako at nag-panic. Nauunawaan mo ba na may 2 years old akong anak at 80 edad na nanay!??? Hindi n'yo alam pakiramdam ng isang ina!"



Hirit naman ni Pokwang sa mga netizen na hindi nagustuhan ang kanyang tweet kay Baninay at sa nobyo nito.

mauunawaan nyo lang ako kapag mga magulang na kayo at may mga anak at pamilya na pinoproteksyunan lalo na sa ilalim ng pandemic na ito. #BeResponsible — marietta subong (@pokwang27) August 19, 2020

Ibinahagi rin ni Pokwang ang larawan ng kanyang 80-taong gulang na ina at kanyang anak na si Malia na siyang dahilan nang matindi niyang reaksiyon sa vlog ni Baninay.

ito at sila ang dahilan bakit ganon ang naging reaksyon ko sa vlog mo 💔😢 sila ang buhay ko, sila ang dahilan kung bakit kahit takot ako lumabas para maghanap buhay ay kinailangan kong gawin dahil mahal na mahal ko sila 😢 pamilya ko tanging yaman ko. again, #BeResponsible pic.twitter.com/ASnj2S1Jz7 — marietta subong (@pokwang27) August 19, 2020

Sa Tweet naman ni Baninay nito ring Miyerkoles, ipinaliwanag niya kung bakit huli na niyang inilabas ang kanyang vlog.

I DO NOT TOLERATE ANY KIND OF DISCRIMINATION TO COVID PATIENTS, FRONTLINERS & EVEN SURVIVORS. ‼️



This is one of the main reasons why we delayed the upload of our videos. We waited until everything went well. 😔



Thank you for all the love & prayers, stay safe everyone. ❤️ — mayora (@BaninayBautista) August 19, 2020

Sa huli, humingi ng paumanhin si Baninay sa takot at kalituhang

naidulot ng kanyang vlog.

We already talked and settled things in private. I apologized for causing fear and ngayon po ay clear na lahat. Again, sorry po. Wala po talaga akong intensyon na masama 🙏🏼 — mayora (@BaninayBautista) August 19, 2020

Sa pinakahuling vlog ni Baninay, iginiit rin niya na siya at iba pang mga nag-positibo sa kanilang tahanan ay gumaling na.

"Sobrang nakakataba ng puso. To avoid confusion, we are now all recovered from the virus. Please stay safe everyone," pahayag ni Baninay sa huling vlog.