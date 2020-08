MAYNILA -- Inilabas ni Gloc-9 nitong Huwebes ang opisyal na lyric video ng pinakabago niyang awitin na "Iba't Ibang Bangka."

Ibinahagi ito ni Gloc-9 sa kanyang YouTube page.

Kasama sa awitin na mismong si Gloc-9 ang lumikha ay ang bokalistang si Monty Macalino.

Agad namang bumuhos ang positibong komento sa bagong awitin ni Gloc-9 na karamihan ay sinasabing ito ay napapanahon.



Narito ang pinakabagong awitin ni Gloc-9.

