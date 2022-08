Thor Dulay, sasailalim sa operasyon

MAYNILA -- Nakatakdang sumailalim sa operasyon ang mang-aawit na si Thor Dulay ngayong Biyernes, Agosto 19.

Sa post sa social media, ipinaalam ni Dulay ang pagkakaroon niya ng mga cyst sa kanyang vocal folds.

Ayon kay Dulay, ang kondisyon ang dahilan kung bakit hindi na siya nakakakanta.

"Doon po sa mga nagtatanong kung ano po ang nangyari sa akin, nagkaroon po ng maraming cyst 'yung right side ng aking vocal folds, saka polyp. So 'yon 'yung reason kung bakit hindi na ako nakakapag-livestream at hindi na ako nakakapag-show, kasi hindi na po ako nakakakanta," ani Dulay.

Noong nakaraang linggo pa sana dapat ooperahan si Dulay pero nabago ang petsa nito matapos siyang magpositibo sa COVID-19.

"Dapat ini-schedule na ako for surgery ngayon, ngayong araw na ito 11 a.m. ... Ang problema, nagkaroon ng bagong problema, nag-COVID positive ako. So ayon. So mare-resched po ang ating surgery next week August 19. Birthday pa ng nanay ko 'yan. So ayon salamat sa prayers. Salamat sa mga nag-message, sorry 'di ko kayo nasagot agad. Pray lang tayo na sana matapos na ito. ... Salamat sa mga prayers, wala talagang ganito tanggapin na lang when it rain, it pours, ganun talaga," ani Dulay sa TikTok video na inilabas niya noong nakaraang linggo.

Sa pinakabagong post sa Instagram nitong Biyernes ng umaga, ibinahagi ni Dulay ang kanyang retrato sa loob ng ospital kung saan gagawin ang kanyang operasyon.

"Let's go!!!" caption ni Dulay sa kanyang post.

Maliban sa pagiging mang-aawit, isa ring vocal coach si Dulay.

Noong 2013, naging kalahok si Dulay sa "The Voice of the Philippines" kung saan pinahanga niya ang mga hurado at manonood sa pag-awit niya ng "I Have Nothing" ni Whitney Houston sa Blind Audition kung saan pinili niya maging coach si apl.de.ap..

Noong 2019, naging finalist si Dulay sa Tawag ng Tanghalan: Celebrity Champions ng "It's Showtime."

