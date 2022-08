Kilalanin: 'Ireland's Got Talent' finalist Shaniah Rollo

Shaniah Rollo. Kuha sa Instagram account ni Shaniah Rollo

MAYNILA -- Ang maging katulad ng kanyang idolong si Ariana Grande, ang pangarap na nais abutin ng mang-aawit na si Shaniah Rollo na nakilala bilang finalist sa "Ireland's Got Talent" noong 2018.

"I really want to make music like Ariana Grande," ani Rollo sa panayam sa kanya ng programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes ng umaga.

"I mean I really want to be as big as her, that's my dream," dagdag ni Rollo, 18.

Maliban sa pagiging bahagi ng "Ireland's Got Talent," naging finalist din si Rollo ng Junior Eurovision 2018.

Kuwento ni Rollo, musika ang bumuhay sa kanyang pamilya. Parehong musikero ang kanyang mga magulang na dati ay magkasamang nagtatanghal din sa iba't ibang bansa.

Watch more News on iWantTFC

Kakalabas lang ng bago niyang awitin na "Just Stay" na isinulat niya sa edad na 14. Plano ni Rollo na magkaroon ng karera sa musika sa Ireland kung saan siya nakabase.

"Hindi pa po ako naggi-gig dito sa Ireland but I really want to try it. That's why I've been practicing songs so that maybe I could start doing gigs. I would really love that. I want to perform on stage or in front of everyone, I think that would be a big dream especially para ma-overcome ko ang fears ko, sa stage fright and stuff," ani Rollo.

Narito ang panayam ng "Sakto" kay Rollo:

Watch more News on iWantTFC

Related video:

Watch more News on iWantTFC