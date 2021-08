MAYNILA -- Nagbigay-pugay ang aktres na si Kim Chiu sa kanyang kapatid na si Lakam na nagdiriwang ng kanyang kaarawan.

Sa Instagram nitong Miyeroles ng gabi, iginiit ni Kim ang wagas na pasasalamat sa kanyang ate.

"You are a gift to the family. We are fortunate to have you in our life, hindi lang basta ate. Lahat lahat na. I don’t know what to do without you, sissy kamy!!!! Love you always and forever, my critic, supporter, gagawin ang lahat for the family. You are a strong woman. Kaya swerte kami na ikaw ang sandalan namin. Thank you achi!!! Love you so much," ani Kim na ibinahagi rin ang ilan sa hindi malilimutang karanasan kasama ang kapatid sa pamamagitan ng kanilang mga retrato.

Isa sa pinakapaboritong larawan ni Kim kasama si Lakam ay ang kuha noong panahon ng "Pinoy Big Brother: Teen Edition 1," kung saan si Kim ang itinanghal na big winner.

"That time na walang naniniwala sa 'kin but it's you na nag-push talaga and pinag-pray natin together na kakayanin ko ang 'PBB' and si Lord na ang bahala sa lahat. Thank you sissy kamy simula noon you always have my back! No questions ask! GO lang tayo ng GO. Lagi mo sinasabi! KAYA MO YAN!!!!! thank you for never getting tired of saying that and having my back," ani Kim na ngayon ay isa sa host ng "It's Showtime."

Si Kim ang pang-apat sa limang magkakapatid kung saan panganay si Lakam. Siyam na taon ang pagitan ng dalawa na kapwa lumaki sa Cebu.

Narito ang buong post ni Kim para sa espesyal na araw ng kanyang kapatid.

