Kapamilya stars nakiisa sa voter registration campaign

Si Robi Domingo ang nakaisip ng ideyang magkaroon ng voter registration campaign sa Star Magic, ayon sa head ng talent agency na si Laurenti Dyogi. Screengrab

Nakiisa ang mga artista ng Star Magic sa kampanya para hikayatin ang mas marami pang kabataan na magparehistro sa halalan sa susunod na taon.

Ilan lang sina Dominic Ochoa, Donny Pangilinan, Edward Barber at Heaven Peralejo sa mga artistang dumalo sa virtual event ngayong Huwebes na "#HALALAN2022: Andito Kami Para Sa 'Yo," na inroganisa ng Star Magic, ABS-CBN News, Bayan Mo iPatrol Mo, at Commission on Elections.

Layon ng event na ipaliwanag sa mga kabataang miyembro ng Star Magic ang kahalagahan ng pagpaparehistro para sa nalalapit na eleksiyon.

"This is a most consequential election in our country's history kaya mahalaga na manindigan tayo sa karapatang ito," ani ABS-CBN News head Ging Reyes.

Rebelasyon naman ni Star Magic head Laurenti Dyogi na ideya ni Robi Domingo ang kampanya.

"Nagsimula po itong proyekto na ito kay Robi Domingo. Siya po ang lumapit sa amin at nagsabing gusto niyang makatulong sa darating na eleksiyon at gusto niyang ma-educate ang mga kabataan natin sa Star Magic," ani Dyogi.

Ayon kay Domingo, nakasalalay sa boto ng mga kabataan ang magiging kalagayan ng Pilipinas sa susunod na 6 na taon.

"Instead of saying isa lang ako, say isa pa ako. Isa pa ako sa puwedeng magbigay ng pagbabago, isa pa ako para maging rason na magiging maganda ang Pilipinas," ani Domingo.

Ayon sa aktres na si Ria Atayde, hindi naman kailangan ng milyon-milyong followers sa social media para gumawa ng pagbabago.

"So it's good to see that within our circle in Star Magic, we're doing this. As simple as one vote seems, your vote matters," ani Atayde.

Tatagal hanggang Setyembre 30 ang panahon ng voter registration.

Pero simula Lunes, mas pinalawig pa ang oras ng pagpaparehistro mula alas-8 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi, Lunes haggang Biyernes.

Puwede na ring magparehistro tuwing Sabado at kapag holidays mula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News