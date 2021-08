MAYNILA -- Si Amy Perez ang host ng pinakabagong online sumbungan show na "AMY-Nin: “Deserve Mo Yan?!" na ipapalabas sa FYE channel ng Kumu.



Handang tulungan ni Perez ang mga nagnanais pag-usapan at tapusin ang kanilang alitan nang harapan. Ilan sa mga isyung inaasahang mapag-uusapan ay ang ghosting at online bashing.

Mapapanood ang bagong virtual sumbungan tuwing Martes at Huwebes, 4:30 ng hapon, simula Agosto 24.

Sa programa, bibigyang pagkakataon ni Perez ang mga taong kasali sa usapin na ilahad ang kanilang mga sama ng loob at gayundin ay ipaintindi ang kanilang mga dahilan.

Sa pamamagitan ng mga payo ng host at "Kumunizens," uudyukan din sila na iresolba ang kani-kanilang isyu, humingi ng paumanhin, o magpatawad.



Asahan naman ang matitinding talakayan tungkol sa usaping pag-ibig at pangangaliwa, panggagantso, at iba pa sa pagsisimula ng "AMY-Nin” na hangad din na makapagbigay-linaw at gabay sa mga manonood.



Maliban sa pagiging host ng programang "Sakto" ng TeleRadyo, isa rin si Amy sa mga host ng noontime show ng ABS-CBN na "It's Showtime."