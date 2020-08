Pagtatapos ng 'Hello Stranger,' halong lungkot at saya para sa cast

MAYNILA -- Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman nina JC Alcantara at Tony Labrusca sa pagtatapos ng "Hello Stranger," ang unang digital series ng Black Sheep kung saan sila ang mga bida.

Sa online show na "We Rise Together" nitong Miyerkoles, kasama ang iba pang bituin ng nasabing Pinoy boys love (BL) series, ibinahagi nina Tony at JC ang kanilang saloobin.

Para kay Tony, masaya siyang naging parte ng serye na nagbukas ng maraming oportunidad para sa kanya.

"Masaya ako maraming blessings that came out of this project. Ang dami na naming naging fans and supporters sa BL community so sobrang na-appreciate namin 'yon. I really like that community. They are bunch of really nice people," ani Tony na excited na magpapatuloy ang kuwento ng mga bidang karakter ng serye sa gagawing pelikula.

"Excited ako for the movie, for sure. Abangan nila 'yon," ani Tony.

Pag-amin naman ni JC, malaki ang pasasalamat niya sa lahat ng mga sumuporta at tumutok sa "Hello Stranger."

"SepAnx is real talaga. Alam niyo 'yon 'yung feeling na nakakalungkot. Nasanay kami na every Wednesday pinapanood namin 'yung 'Hello Stranger' tapos ngayon wala na. Alam mo 'yung feeling na pinapanood ko 'yung reaction videos, 'yung mga fans namin na nagsu-support sa amin, nagpapa-trend. Sobrang grateful namin sa kanila, salamat. Sana hanggang dulo nandiyan pa rin kayo, suportahan niyo kami. Kasi ang hirap bumitaw," ani JC.

Sa panayam, ibinahagi rin ng dalawa ang pinakatumatak na eksena ng "Hello Stranger" para sa kanila.

"I think 'yung mga first na medyo intimate scenes namin ni JC. Hindi namin alam kung paano ibibitaw ang mga linya. And, of course 'yung scene na nagkita talaga kami in person. Kasi 'di ba me and JC don't really know each other. It was weird na naging close nga kami online. So nung nagkita kami in person, ewan ko, it was interesting pero at least okay naman," ani Tony.

Para kay JC, ang pagtatagpo nila ni Tony para sa huling episode ng serye ang hindi niya makakalimutan.

"Sa amin 'yung nagkita kami 'yung last episode, kasi 'yun na ang pinakahuli talaga namin. 'Yun talaga ang aabangan nila kasi ibinigay na namin ni Tony doon 'yung pagmamahal, 'yung lahat talaga ibinuhos na namin doon. Kaya sobrang nakaka-excite din para sa amin lalo na sa mga manonood, sobrang nakaka-excite huwag niyo itong palalagpasin," ani JC.

Sa direksiyon ni Petersen Vargas, nagsimulang ipalabas ang "Hello Stranger" noong Hunyo sa Facebook at YouTube pages ng Black Sheep.

Ipapalabas na ang huling episode ng "Hello Stranger" ngayong Miyerkoles ng gabi, Agosto 19.

Narito ang "We Rise Together" tampok sina JC at Tony, kasama ang iba pang bituin ng "Hello Stranger" na sina Vivoree Esclito, Patrick Quiroz, Gillian Vicencio at Miguel Almendras.

