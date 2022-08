Fernando Poe Jr.

MANILA -- Amid her bout with COVID-19, Senator Grace Poe took time Thursday to recall how her father, Fernando Poe Jr., changed the course of her life.

On the remembrance FPJ’s 83rd birthday on August 20, Senator Poe said that above all, he was a good father and family provider.

In her statement to ABS-CBN News, Poe also poignantly looked back at how her father transformed the lives of many industry workers and continue to inspire Filipino fans to this day.

Her statement in full:

“Iba’t ibang papel ang ginampanan ni FPJ sa kanyang buhay, pero ang pinakamahalaga ay ang pagiging isang ama.

"Ama siyang nagsikap para maitaguyod ang kanyang pamilya. Gaano man kaabala sa trabaho, lagi niyang pinararamdam ang kanyang presensya. Kay Papa, natutunan ko kung paano maging mapagkalinga at magkaroon ng pusong nakakaunawa at nakararamdam sa kapwa.

"Binago niya hindi lamang aking buhay, kung 'di pati ang marami pa iba: ang mga binigyan niya ng trabaho at ng maliit na puhunan sa kabuhayan para mamuhay nang marangal; mga kasamahang binahaginan niya ng kanyang payo at aral tungkol sa sining ng pelikula; at ang milyong mga Pilipinong nakita sa kanya ang amang magtatanggol sa kanila sa pang-aapi sa isang buhay na hindi patas.

"Sa kanyang ika-83 kaarawan, maging halimbawa sa ating lahat si FPJ para sa pananagutan, paninindigan, at pagmamahal sa pamilya, kapwa, at bayan.”

ABS-CBN platforms will showcase FPJ’s movies this weekend up to the end of August to celebrate the icon’s birth anniversary.

“Isusumbong Kita sa Tatay Ko,” also top-billing Judy Ann Santos, will be aired on August 21, Sunday, on “FPJ da King“ at 2 p.m. at the Kapamilya Channel, A2Z and TV5. Meantime, Jeepney TV will air the FPJ-Susan Roces starrer “Mahal Ginagabi Ka Naman” on August 20 at 3 p.m.

Santos also told ABS-CBN News Thursday that co-starring with FPJ in “Isusumbong Kita sa Tatay Ko" was one of the highlights of her career.

“Kay Tatay Ron ko natutunan ang pakikitungo at pakikisama sa lahat ng katrabaho sa production,” she said, citing the values of humility and respect for co-workers she learned from him.

“Siya ang nagsabi sa 'kin na walang maliit o malaking tao sa pagbuo ng pelikula o produksyon. Bawat taong nakikita mo sa bawat pagpasok mo sa trabaho, sila ang dahilan kung bakit andito tayo. Ang respetong ibibigay mo sa boss mo, 'yun din ang respeto at pag-alaga na ibibigay mo sa mga katrabaho mo.

“Tumatak sa akin 'yun, kasi nakita ko kay FPJ kung anong ibig niyang sabihin. Kaya wala siyang yabang sa katawan, kasi alam niya kung paano makitungo ng tama at magtrabaho ng maayos at professional nang walang taong tinatapakan …kaya napakaraming nagmamahal sa kanya, hanggang ngayon!"

On the last two weekends of the month, Cinema One will also air “At Muling Nagbaga ang Lupa,” “Umpisahan Mo Tatapusin Ko,” “Bandido sa Sapang Bato” and “Isa Isa Lang.”

Cinemo will showcase “Mabuting Kaibigan, Masamang Kaaway,” “Sigaw ng Katarungan,” “Epimaco Velasco” and “Ang Pangalan Mediavillo.”

The FPJ film fest concludes with the acclaimed 1975 film “Alupihang Dagat” with Elizabeth Oropesa airing on the Kapamilya Channel, A2Z and TV5 on August 28.

Related video: