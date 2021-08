DJ Loonyo, ipinakilala na ang choreographer girlfriend

Mula sa Instagram ni DJ Loonyo

Sa salitang Bisaya na "gugma" idinaan ni DJ Loonyo, o si Rhemuel Lunio sa totoong buhay, ang pagpapakilala sa publiko sa kaniyang girlfriend na si Faye Protacio.

Noong Agosto 10, inilabas ng social media influencer ang ilang larawan kasama si Protacio na isa ring choreographer, pahiwatig na masaya ang puso nito ngayon.

Sa panayam sa PEP.ph, tinawag nito na biyaya sa kaniyang buhay ang pagdating ni Protacio dahil nagkaroon umano siya ng kasama na makikinig sa kaniya.

“Mayroong makikinig sa iyo, mayroon kang paglalabasan, mayroon kang second opinion parati. Blessing siya, I'm really inspired to do more,” sambit ni Lunio.

Ayon pa rito, iba pa rin ang pakiramdam na nagdiriwang na may kasama at may nasasandalan kapag may problema.

“Malaking tulong na mayroon tayong special na tao sa buhay natin. Na-try ko na wala, and there are times you wanna celebrate pero wala kang mapagsabihan. You have slight or small problems, pero wala kang mapagsabihan,” paliwanag niya.

Wala man sa showbiz, kilala rin si Protacio sa social media dahil marami itong followers sa TikTok.

Ngunit pahayag ng recording artist, nagkakaunawaan naman umano sila sa kani-kaniyang trabaho.

"Every time there's a job, hindi naman ako nagkukulang na sabihin, ipaintindi na, 'Ito ganyan, ito ganyan.' Gets ko naman 'yan, nagkakaintindihan naman kami sa side na 'yan," dagdag pa ni Lunio.

Bago si Protacio, nauna nang iniugnay si DJ Loonyo sa aktres na si Ivana Alawi ngunit hindi ito natuloy sa totoong buhay.

Nitong Abril, naging ganap na recording artist si DJ Loonyo nang ilabas ang mga single na “Teka Muna” at “Dance Under the Sun” sa ilalim ng Universal Records.

Naunang nakilala sa social media sa Lunio nang mag-viral ang dance cover niya ng “Fight Song” para sa mga frontliners noong nakaraang taon.

