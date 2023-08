MANILA -- For Janine Gutierrez, Zanjoe Marudo, Francine Diaz and Seth Fedelin, the lead stars of the primetime series "Dirty Linen," team work was the best thing they've learned from the working on the hit revenge drama.

In an interview with ABS-CBN News on Wednesday, Gutierrez said their good collaboration was the "magic" and "secret ingredient" of "Dirty Linen."

"Siguro 'yung magic ng show ay 'yun talaga parang nag-teamwork talaga kami. Parang talagang naghatakan ng emosyon. 'Yung pagiging bukas ng mga kaeksena mo, 'yon lang din naman 'yung rason kung bakit ka gumagaling o bakit mo naibibigay 'yung maganda mo rin na performance eh dahil sa maganda rin na naibigay ng kaeksena mo. Kaya I don't think credit na just alone, kasi itong 'Dirty Linen' from the writers bukas na bukas sila sa mga tanong namin, to our directors na grabe rin sa tutok. Sa bawat character lahat ay ibinibigay ang best. So I think 'yun 'yung best ingredient lang talaga ng 'Dirty Linen,'" Gutierrez said.

"Dugtungan ko na parang talagang teamwork kasi mayroong Avengers na team, nakita ko sila lalo na 'yung pa-ending 'pag may scene sila na magkakasama tapos emotional o medyo mataas na. Nakikita mo sila nagmi-meeting talaga 'yung Avengers. Nag-uusap sila as characters kung paano nila gagawin. Kami rin bilang pamilya rin ng Fiero kapag may co-star kami na mabibigat ang scenes ay ganun din 'yung ginagawa namin, kami ni Ms. Janice (de Belen), kami ni Kuya John (Arcilla), Ms. Tessie (Tomas), gagawin na namin 'yung scene as a group. Ayaw kasi nila 'yung pag-take na lang ay doon mag-uusap kung ano ang gagawin 'yung scenes. Kaya mas nakakatulong sa amin na mas younger actors na ganun yung sistema sa set," Marudo added.

"Feeling ko ito na 'yung start na magiging na mas matapang na ang palabas tutal nasa digital naman na 'yung iba, so mas hindi na mahigpit. Kahit paano ang daming nakitang learnings at bagong bagay ng mga tao, ng mga Filipino sa palabas na ito kaya rin nila tinutukan,' Marudo added.

Like Gutierrez, love team partners Diaz and Fedelin also echoed the importance of teamwork in doing the hit primetime drama.

"Iisang sagot lang po kami kasi para po sa akin 'yun po yung isa sa takeaway ko sa 'Dirty Linen' kasi na-realize ko po na without teamwork ay wala pong magiging perfection. Hindi siya ganun magiging ka-powerful kung hindi po kami nagtutulungan. And 'yun nga po again sobrang thankful po ako sa lahat ng co-actors ko kasi mas gusto ko nga pong ibigay sa kanila 'yung credit na ganito si Chiara, na-portray ko siya ng maayos because of their help, because of their greatness," Diaz said.

In the last seven episodes of the show, it will be a battle between the families of the power-hungry Fieros and the justice seekers led by Alexa (Gutierrez).

After the series, Gutierrez, Marudo, Diaz, Fedelin, Tomas and Arcilla will take part in "G! Kapamilya Presents Dirty Linen sa America!"



Directed by Andoy Ranay and Onat Diaz, “Dirty Linen” airs weeknights on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, and iWantTFC.