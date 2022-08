MAYNILA -- Mas titindi pa ang mga eksenang aabangan sa seryeng "Flower of Evil" na pingbibidahan nina Piolo Pascual at Lovi Poe sa paggising ng totoong Jacob del Rosario, ang karakter na ginagampanan ni Paulo Avelino.

Sa episode 16 nang inaabangang serye, nagising na si Jacob matapos ang ilang taong pagka-comatose nito.

Sa pagpasok ng mistersoyong karakter ni Avelino, aabangan ng mga manonood ang mga sekreto na mabubunyag na maaaring ikapahamak ng mag-asawang Daniel (Pascual) at Iris (Poe) dahil sa pagkasangkot nila sa isang murder case.

Nito lamang nakaraang buwan ibinunyag ang karakter ni Avelino sa Philippine adaptation ng South Korean thriller.

"I feel honored actually to do this project because it’s the first remake. And, of course, itayo natin ang bandera ng bansa natin dito sa paggawa ng remake na ito. I am very excited also dahil marami akong first na makakasama rito sa show na ito at napakaganda ng cast," ani Avelino sa nakaraang pahayag.

Matatandaan din na umani nang positibong reaksiyon ang pagpasok ng karakter ni Avelino sa serye.

Mapapanood ang “Flower of Evil” sa Viu tuwing Huwebes at Biyernes, alas otso ng gabi at sa Kapamilya Channel, A2Z, at Jeepney TV kada Sabado at Linggo ng alas nuebe ng gabi.

