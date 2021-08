MAYNILA --- Sinimulan na ng Star Cinema ang selebrasyon para sa ika-10 taon na pagbibigay ng kilig at saya ng tambalang Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa pamamagitan ng libreng pagpapalabas ng pelikulang "She's Dating The Gangster" at "Secret Movie Files" tampok ang KathNiel sa YouTube.

Nitong Linggo, Agosto 15, sabay na inilabas sa ABS-CBN Star Cinema YouTube channel ang “She’s Dating the Gangster” at ang tatlo sa pitong KathNiel episodes ng “Secret Movie Files” kung saan ipinaliwanag kung paano nabuo at kinunan ang mga mahahalagang eksena sa pelikula.



Ang “Secret Movie Files” ang isa sa made-for-YouTube titles na kabilang sa bagong Kapamilya YOUniverse, ang pagsama-sama ng paboritong YouTube channels ng ABS-CBN na Star Cinema, Star Music, MOR Entertainment, ABS-CBN News, at ABS-CBN Entertainment para maghatid ng mga programa, musika, pelikula, at balita.

Sa “Secret Movie Files,” ibinunyag nina Kathryn at Daniel ang ilang trivia, gaya nang kung paano nakumbinsi ni direk Cathy Garcia-Molina na pagsuotin ng shorts at pasayawin si Daniel sa pelikula, pagkakasali ng fans sa ilang eksena, at ang mga pinagdaanan nilang pagsubok sa pag-shoot ng emosyonal na aminan ng feelings nina Kenji (Daniel) at Athena (Kathryn).

Kasama rin sa episodes si Dan Villegas para ipaliwanag kung bakit “She’s Dating the Gangster” ang itinuturing niyang pinakamaganda niyang gawa bilang isang cinematographer.

Sa “She’s Dating the Gangster,” na inilabas noong Hulyo 2014, nakasama ng KathNiel sina Richard Gomez at Dawn Zulueta. Sinusundan nito ang istorya ng pag-ibig ng dalawang teenagers na magkukunwaring magkasintahan at kalauna’y tunay nang magmamahalan.

Libreng mapapanood ang “She’s Dating the Gangster” at “Secret Movie Files” sa ABS-CBN Star Cinema YouTube channel.

Ipapalabas naman ang natitirang apat na KathNiel episodes sa “Secret Movie Files” ngayong Agosto 22 at 29.

Nagsimulang makilala ang tambalang KathNiel sa programang "Growing Up" noong Setyembre 2011. Matapos ito ay sunod-sunod na ang proyekto ng dalawa tulad ng "Princess and I" at "Got To Believe." Tumabo rin sa takilya ang mga pelikula nina Kathryn at Daniel.

