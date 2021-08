Mula sa vlog ni Karen Davila

Patuloy pa ring pinag-uusapan ang "eksaheradang" reaksyon ng broadkaster na si Karen Davila sa kanilang pag-uusap ng singer na si Lyca Gairanod sa isang vlog.

Sa Instagram, ibinahagi ni Davila ang isa sa mga paborito niyang meme na lumabas kung saan sinasabi siya ang kaibigan na nakalunok ng kalahating kilong vitamins sa taas ng energy.

Ayon sa mamamahayag, totoo ang sinasabi sa meme dahil ito rin aniya ang madalas na komento sa kaniya ng mga kaibigan.

“Of all the memes I saw today… guilty ako dito! Friends always ask me, “Karen, where do you get the energy?” Inaantok na lahat, hyper pa rin ako! LOL,” pahayag ni Davila sa caption.

Nagpasalamat din ito sa mga nanood ng nasabing vlog nila ng “The Voice Kids” grand winner lalo pa’t kinaaliwan ito ng maraming netizens.

“Guys, thank you so much for watching our youtube episode with @lycagairanod.1. It’s a feel good inspiring story and the perfect stress reliever,” saad nito.

Trending sa social media ang labis na pagkagulat ni Davila nang malamang ka-birthday niya si Gairanod, na mababakas din sa mukha ang pagkagulat sa reaksyon ng journalist.

“Oh my God! Birthday ko iyon! Birthday mo November 21? Hindi ko alam 'yun ah, wait hindi ko alam 'yun. Magka-birthday kami,” sambit ni Davila.

Maging ang komedyanteng si Vice Ganda ay hindi napigilang gayahin si Davila sa “It’s Showtime.”

“Gano’n si Karen Davila kaya dapat gano’n din ang energy natin,” hirit ni Vice sa mga kasamang hosts.

Binisita ng mamamahayag si Gairanod sa tinitirhan nito sa Tanza, Cavite kung saan din siya unang nakilalang nangangalakal ng basura bago nagwagi sa “The Voice.”