Marvin Agustin, may mensahe para sa kaarawan ng kanyang kambal na anak

MANILA -- Ipinagdiwang ng aktor na si Marvin Agustin ang ika-15 kaarawan ng mga anak niyang kambal na sina Santiago at Sebastian.

Nitong Sabado, ibinahagi ni Agustin ang retrato ng kambal noong sila ay mga bata pa at isa ring retrato na kuha ngayong 15-taong gulang na sila.

Sa caption ng kanyang post, nagbalik-tanaw si Agustin sa panahon na dumating ang kambal sa kanyang buhay.



"15 years ago dumating kayo sa buhay namin, 15 years na din akong kabado kung tama at maayos ba ang trabaho ko bilang tatay. Pero hindi n'yo 'yun dapat intindihin; 'yan ang responsibilidad na pinasok ko. I dont know what's best for you boys, kasi ang buhay n'yo ay laban n'yo. Nandito lang ako sakaling meron kayong tanong o laban na kailangan n'yo ako. Mas gusto kong makilala n'yo sarili n'yo at walang ibang magsabi sa inyo kung ano at dapat n'yong piliin sa kaligayahan n'yo at maaring kaligayahan na maibibigay n'yo sa iba," ani Agustin.

"Salamat sa experience at opportunity na binibigay n'yo sa 'kin bilang tatay nyo. Mahirap ang pinagdadaanan natin ngayon pero masaya ako sa maliliit na bagay na napagtatawanan at ikinaliligaya pa din natin," dagdag ng aktor.

Sina Sebastian at Santiago ay mga anak ni Agustin kay Tetet Dy.