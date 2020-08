Jodi Sta. Maria at Sam Milby, tiwala sa kalidad ng 'Ang Sa Iyo Ay Akin'

MAYNILA -- Sa gitna ng pandemya, hangad nina Jodi Sta. Maria at Sam Milby na magbigay-aliw at saya sa pamamagitan ng kanilang bagong serye na "Ang Sa Iyo Ay Akin" na magsisimula na ngayong Lunes ng gabi, Agosto 17.

Ipapalabas ang serye sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Sa programang "We Rise Together" nitong Lunes, sinabi ni Jodi na sa kabila ng hindi magandang sitwasyon dala ng pandemya ay kampante siyang ginawa nila ang lahat para mapaganda ang serye.

"Ayaw ko na magpa-pressure kasi to begin with hindi na rin madali 'yung ginawa namin for the serye at hindi rin madali ang sitwasyon kung saan tayo nagtatrabaho ngayon. Siguro sa akin mas excited ako. Alam ko naman na ginawa rin ng team lahat ng makakaya nila to make this serye work. And 'yung mga bagay na hindi natin kontrolado, si Lord na ang bahala roon," ani Jodi na gagampanan ang karakter ni Marisse Pineda na gagawin ang lahat para kunin ang lahat ng mga nawala sa kanya.

[EMBED VIDEO: https://www.facebook.com/riseartistsstudio/videos/3536394979717920/ ]

Hiling din ni Sam na makapagbigay saya sa mga manonood sa pamamagitan ng kanilang bagong programa.



"Pagdating sa show lang, it's there and we feel confident with the show that we have and with the pandemic that's going on we just want people to enjoy kahit paano sa show namin," dagdag ni Sam.

Pag-amin ni Sam, hindi pa rin siya makapaniwala na mamayang gabi na ang pagsisimula ng "Ang Sa Iyo Ay Akin" kung saan kasama rin nilang bida si Iza Calzado.

"Hindi pa nag-settle in na mamayang gabi na ipapalabas ang show namin so ang daming iba't ibang nararamdaman," ani Sam.

Ayon sa dalawa, magsisimula na muli silang mag-taping para sa "Ang Sa Iyo Ay Akin."

"Parang three weeks 'di kaming na-lock in, malapit na ulit (mag-taping)," dagdag ni Jodi.

At dahil sa sinasabing new normal, aminado ang dalawa na ibang-iba ang sitwasyon sa trabaho nila bilang mga artista.

"Mae-enjoy mo ang physical presence ng tao pero kailangang i-observe mo ang social distancing, hindi ka pwede masyadong lumapit. When it comes to working hours, we only work from 8 a.m. to 8 p.m. Sa 12 hours na 'yon talagang masasabi mo na trabaho. Twelve hours na lang 'yung work, so we have to maximize 'yung time na naibigay sa amin," ani Jodi.

Dagdag niya, sinusunod din ng ABS-CBN ang mga panuntunan na inilabas ng Inter-Agency Task Force (IATF) para sa seguridad laban sa COVID-19.

Ayon naman kay Sam, isa rin sa hamon na hinarap nila sa "new normal" na set up ay ang hindi pagkakaroon ng intimate scenes.

"Mahirap din kasi nakalagay din sa guidelines na bawal ang intimate scene. It's hard bilang mag-asawa to show that you are in love, you are a married couple kung walang touch, physical contact. So those are other things, 'yung pagsubok sa taping," ani Sam na gaganap bilang Gabriel Villarosa, asawa ni Ellice (Iza).

"Ang Sa Iyo Ay akin" ay ipapalabas mula Lunes hanggang Biyernes, 8:40 ng gabi pagkatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano."