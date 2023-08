Janine, Zanjoe, FranSeth gather as 'Dirty Linen' nears finale

MANILA -- Janine Gutierrez, Zanjoe Marudo, Francine Diaz and Seth Fedelin, the lead stars of the primetime hit "The Dirty Linen," admitted that it's not easy for them to say goodbye to their respective characters and the family they've built while doing the revenge drama.

In an interview with ABS-CBN News on Wednesday, the Kapamilya stars shared their thoughts ahead of the show's final episodes.

"Grabe nalulungkot talaga ako na matatapos na kasi bukod sa inaabangan ko talaga siya at ako mismo kahit kasama ako sa cast eh nilu-look forward ko na mapanood ang eksena nina Adan nina Chiara, nina Tatay Joel, lahat. Mami-miss ko rin 'yung reaction ng mga tao. Grabe sa Twitter, sa Instagram. Kung sino man ang makasalubong namin. May mga meme pa. So feeling ko parang nagkaroon ng community na talagang 'yung nagiging bonding is 'yung napanood mo na ba 'yung 'Dirty Linen?' Ano sa tingin mo ang nangyayari?' May group chat na nagte-theory kung ano ba talaga yung ending. So iba talaga ang samahan na nabuo ng 'Dirty Linen' sa audience and sa amin na cast," Gutierrez said.

"Nakakalungkot at nakaka-sepanx na ito na nga patapos na. Kasi after naming mag-last taping, parang relaxed ka lang kasi alam mo ang haba-haba pa ng show, ang haba pa ng tatakbuhin. Pero nung eto na, ito na nga at mag-fi-finale na kami, wala pa kaming proper get-together na parang tapos na 'yung show, maghihiwalay. Siguro today, today lang mangyayari na halos kumpleto kami. ... Alam mo 'yung hindi ka na sure kung makakatrabaho mo pa o makikita mo pa ang mga artista na nakasama mo dito. Kasi naging maganda talaga 'yung samahan sa show dahil start pa lang napag-usapan na hindi tayo pwedeng magkanya-kanya. Nagpa-meeting si Kuya Epy (Quizon), kailangan natin itong pagtrabahuhan lahat, sama-sama. Lahat ng characters mula sa taas hanggang sa pinakabata kailangang magpantay-pantay. Kasi kung may isa o dalawa na hindi magtrabaho at hindi magwo-work... Kaya 'yon ang pinakamaganda sa show na ito 'yung cast talaga at naghanda, nagtulungan sa mga scenes na gagawin at mga characters," Marudo added.

In the series, Gutierrez plays Alexa/Mila who planned to exact revenge on the Fieros. Mila did everything to use Aidan, the Fieros' "golden son," to bring down his family.

"Dirty Linen" continues to be a hot topic in the online world as it consistently trends on Twitter with netizens anticipating on how will the story end.

Meanwhile, love team partners Diaz and Fedelin admitted that they are now feeling some separation anxiety now the series is down to its last two weeks.

"Kasi sa totoo lang yung 'Dirty Linen' sa akin ay sobrang naging training ground ko sa panibagong binubuo kong craft. Kasi sobra akong na-overwhelm nung nalaman ko 'yung cast. So sinimulan namin ang saya lalo na kapag rest day bonding kami... Nung patapos na nakaka-sepanx hanggang ngayon nakaka-sepanx pa rin siya na parang ang bilis ng panahon. Mahirap," Fedelin shared.

"Ako po ay may attachment pa rin ako sa lahat nang nakatrabaho ko po Like kami sa family namin sa 'Dirty Linen' kasi kahit maaga kami matapos mag-shoot, hindi kami nakapag-proper goodbye sa isa't isa. ...Ngayon po nagsi-sink in sa amin na finale na last na. Ako po super ko na-enjoy na nakatrabaho ko sila lahat kasi marami akong natutunan. And marami akong na-discover sa sarili ko at na-discover sa mga co-actors ko na tinulungan nila ako para mas ma-portray ko ng maayos si Chiara na mabigyan ko ng justice ang character ko. Ang hirap lang po na tanggapin na patapos na po kami. Pero anuman po ang mangyari, anuman ang maging ending ng show namin ay forever grateful ako na kasali ako sa show na ito," Diaz said.

In the last eight episodes of the show, it will be a battle between the families of the power-hungry Fieros and the justice seekers led by Alexa.

After the series, Gutierrez, Marudo, Diaz, Fedelin, together with their co-stars, screen veterans Tessie Tomas and John Arcilla, will take part in "G! Kapamilya Presents Dirty Linen sa America!"



Directed by Andoy Ranay and Onat Diaz, “Dirty Linen” airs weeknights on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, and iWantTFC.