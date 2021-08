Daniel Padilla considers Kathryn Bernardo his anchor

MANILA – For Daniel Padilla, giving your partner some “me time” without having to worry about anything is key to a successful relationship.

Padilla said his relationship with Kathryn Bernardo has grown as both of them have matured through time.

And even though they have been together for almost a decade now, he is proud that they manage to always keep it fresh up.

“I am no expert naman. I just think she’s the love of my life. I think that’s it. Just give each other time. Like me, kakagaling ko lang ng Boracay. Binigyan niya ako ng time with my friends at saka kapatid ko. Ganun lang, bigyan natin ng oras din 'yung mga sarili natin,” he told Boy Abunda in an interview.

“I think 'yun iyon, huwag natin sakalin ang isa’t isa. Lalo sa industry namin. Ako hindi ko maiiwasan na in the future, magkakaroon na naman siya ng ibang partner. Ako, magkakaroon ako. 'Yun 'yung mga sitwasyon na mahirap din sa isang relasyon. Dahil ako as a person, siyempre kung may choice ako, papayag ba ako na may partner? Hindi no! Ako lang ang pwedeng humawak sa kamay ng nobya ko. Pero nandito tayo sa industriyang ito,” he explained.

Padilla said they also manage to excite each other by travelling together.

“Kapag nagtra-travel kami before, iba yung ‘Oh my God kaya na nating dalawa.’ Growth pa rin ng relationship. Now, tinuturuan namin ang isa’t isa dahil malapit na. Ilang taon na rin naman kami. Sa future, pagdating ng panahon, siyempre magsasama na talaga kami. Hinahanda na rin namin 'yung mga sarili namin,” he said.

Abunda also hypothetically asked Padilla what he feels is worse than betrayal in a relationship.

“Maiwanan ka nung taong mahal mo pa at nagmamahalan kayo at maunahan ka. Baka hindi ko kaya 'yun. Traydorin man ako or i-betray, it’s okay. It’s part of love. It’s part of a relationship. Parte ng buhay natin iyon. Pero 'yung hindi mo na kayang ibalik kasi nawala na, 'yun ang pinakamasakit,” Padilla explained.

The actor explained he is the type who would forgive a partner if ever he is betrayed in a relationship.

“I will not move on. Hindi ako makaka-move on sa sarili ko, not for us. Kung sakaling may ganun sa isang relasyon ko, kapag ako ay trinaydor at may ginawang mali, kaya kong patawarin 'yung tao na 'yun. Kasi para sa akin din iyon. Kapag hindi mo ginawa 'yun, you will be lost,” he said.

Mentioning how Bernardo forgave him for a shortcoming in the past, Padilla added: “Isa pa Tito Boy, that happened to me before. At si Kathryn pinatawad ako. Nagkamali ako before. I was a kid. I was stupid. And still tinanggap niya ako, tinanggap niya ako ng buo.”

When asked what he thinks is the advantage of being in a nine-year relationship with Bernardo, Padilla said: “Sa work, kami ang magkasama. After work, kami pa rin ang magkasama. 'Yung beautiful dito is I am always excited to see Kathryn.”

“I am a ship and she is my anchor. Kaya ako steady, kasi nandiyan 'yung Kathryn para sa akin. Ganun 'yung relationship. Kailangan ko 'yung tao na 'yun. Mahal ko siya at kailangan ko siya,” he added.

While it seems that they have things figured out already, Padilla acknowledges they still have room to grow before he and Bernardo get married.

“Ako kasi with her family, and si Mama kay Kathryn, pareho kaming inaalagaan, ninu-nurture kung anong dapat. Talagang tinuturuan na kami ng mga magulang kung paano maging handa. Very healthy 'yun for me kasi I’m a guy na medyo rattled ako eh. Makulit ako eh. Dahil sa kanila, umo-okay ako,” he said.

“Before kami magsama, kailangan muna namin magpakasal. 'Yun ang usapan. At saka siyempre 'yung mga magulang namin, ayaw pa kaming bitawan.”