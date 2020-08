Sapatero mula Marikina pinagyaman ang tulong na binigay ng 'Iba Yan'

Sa pamamagitan ng “Iba Yan,” ibinida ni Angel Locsin ang iba’t ibang kwento ng bawat Pilipinong hindi sumusuko sa ano mang hamon ng buhay.

Ipinakita niya ang iba't ibang mukha ng pangarap, pag-asa, at pagpupursige hindi lang para sa sarili kundi para na rin sa kanilang pamilya.

Sa pinakahuling episode ng “Iba Yan” Linggo ng gabi, kinamusta ni Angel ang mga nakilala niya nang bumisita siya sa Marikina City noong Hulyo 26.

Isa na rito si Tatay Reynaldo Bayawal na pag-aayos ng mga sirang sapatos ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan.

Sa bidyong ito, ibinahagi ni Tatay Rey kung paano nabago ang kanyang buhay matapos siyang hatiran ng tulong ng ni Angel at ng “Iba Yan” team.

Narito ang kwento kung paano pinagyaman ni Tatay Rey at nang kanyang asawa ang mga tulong na kanilang natanggap.

