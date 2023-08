'Dirty Linen': Feliz reconciles with Donya Cielo

Feliz (Angel Aquino) has reconciled with her mother Doña Cielo (Tessie Tomas) after her father was revealed in the latest episode of "Dirty Linen" aired last August 15, 2023. ABS-CBN.

MANILA — Feliz (Angel Aquino) has reconciled with her mother Doña Cielo (Tessie Tomas) after her father was revealed in the latest episode of "Dirty Linen" aired Tuesday.

After Ador's (Epy Quizon) apparent death, Feliz's rage grew and kicked out the Fieros in her husband's funeral.

"Mahalaga siya kasi errand boy mo siya, nagliligpit ng mga basura ninyo, mahalaga bang tawag doon? Mahalaga lang siya sa inyo kasi may pakinabang siya pero nung siya nangailangan ng tulong niyo, hindi naman kayo tumulong, wala kayong pakialam," Feliz said.

"Huwag kayong magpanggap na nagluluksa kayo, wala kayong karapatan, ibigay niyo na lang sa kanya 'yung respestong nililimos sa inyo, parang awa niyo na, umalis kayo rito," she added.

Alejandro (Soliman Cruz) came to see Doña Cielo only to be revealed that he raped the matriarch and confirmed that he's the father of Feliz.

"Hindi lang buhay ko sinira mo, pati buhay ng anak ko, ilang taon kong binuntong ang galit ko kay Feliz na dapat ay sa taong gumahasa sa akin at ikaw pala 'yun, ikaw pala dapat ang magdusa. Paano mo pagbabayaran ang lahat ng 'yon?" Doña Cielo said.

After the revelation, Feliz came to Doña Cielo's arms and said she now understands why her mother treated her differently.

"Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit iba ang trato niyo sa'kin kumpara kay Kuya, kung bakit suklam na suklam ka sa'kin. Lahat ng sinabi mo sa'kin, I have to (live) all my life in pain."

"Hindi ko dapat pinagtakpan ang katotohanan pero what choice did I have that time, I'm sorry," Doña Cielo said. "Ma, I know, naiintindihan kita, I'm sorry 'di ko naiintindihan ang pinagdadaanan mo," Feliz replied.

Meanwhile, Feliz also revealed that Carlos (John Arcilla) raped Olivia (Dolly de Leon) which was witnessed by Chiara (Francine Diaz).

"Tama nga pala 'yung sinabi nila noh, galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw, galit na galit ka ngayon kay Alejandro, dahil ginahasa niya si Mama, but you're no different, Kuya, didn't you rape Olivia?" she said.

"Si Mama, matapang and empowered, si Olivia, just a maid, magkaiba sila pero ang pinagkapareha nila, they were both powerless to their rapists. Yes, Kuya you're a rapist. You raped Olivia, wala kang pinagkaiba sa hayop na rapist ni Mama."

“Dirty Linen" airs weeknights on Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, and TFC.

RELATED VIDEO: