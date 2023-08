Charlie Dizon at Carlo Aquino, 'super happy' sa love life

MAYNILA -- Walang babaguhin ang magkasintahan na sina Carlo Aquino at Charlie Dizon sa isa't isa.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, naging bukas sina Aquino at Dizon sa kanilang buhay pag-ibig.

Sa programa, naging emosyonal si Aquino nang ibahagi ang pagmamahal sa kanya ni Dizon na hindi nangangailangan na siya ay baguhin.

"Kasi nga ganun siya sa akin," ani Aquino na inaming hindi niya naranasan noon ang nararamdamang pagmamahal ngayon kay Dizon.

"At saka 'yung mas love na ibinibigay niya sa akin 'yung mas nangingibabaw. Feeling ko mahal niya ako talaga, 'yung pakiramdam," ani Aquino.

Para rin kay Dizon, hindi niya pa nararanasan ang umibig na gaya ng pagmamahal niya sa aktor ngayon.

"For m,e si Carlo ang biggest surprise talaga sa akin, as in. Kasi nung una iwas na iwas ako," ani Dizon na nagsimula na ring maging emosyonal.

"Before parang hindi ko talaga ini-expect ang timing niya and all. Pero parang first time ko na feel na 'ah bakit open ako ngayon?' parang ganun. Tapos parang siya lang talaga rin 'yung nakagawa nun. I mean nagkaroon din ako ng relationship before tapos hindi ganito, as in totally different. Ibang-iba. So parang ngayon ko lang na-experience na ganito pala 'yung may jowa talaga 'yung ganun," ani Dizon.

"At saka may nakita rin ako sa social media na hindi raw palaging 50-50 'yung kayang ibigay everyday sa isang relationship. Ako minsan kaya ko ay 20 lang, so kailangan ang partner mo ang ibigay ay 80% ganun. (Magpupunuan kayo) at 'yun ang nararamdaman ko sa amin," hirit naman ni Aquino.

Sa unang bahagi ng programa, inamin ng dalawa ang saya sa kanilang relasyon.

"Super, super happy," ani Dizon.

"At saka feeling ko nagta-translate din 'yon sa akin ha, kung paano ako towards other people na mas welcoming, mas warm," dagdag ni Aquino.

Kuwento ng dalawa, una silang nagkatrabaho at naging magkaibigan sa "A Soldier's Heart" noong 2020. Noong nakaraang taon, mas naging malapit ang dalawa sa Star Magic US Tour.

Nito lamang Hulyo sa isang panayam nang aminin ni Dizon ang relasyon nila ni Aquino.

Sa programa, inilarawan din ng dalawa ang isa't isa bilang kasintahan.

"Si Carlo po ay very maalaga siya sa lahat ng mga tao sa paligid niya. ... Kapag ikaw ang kasama niya ay sobrang giving siya sa needs ng kasama niya. Parang alam na niya kaagad ang mga needs ko," ani Dizon.

"Mayroon kaming parang ano, parang everyday, kahit paano phone call, 'yung love deposit. Parang kapag kulang ang lambing mo for the day, 'kailangan ko ng love deposit pagod ako.' Siya (nagsasabi)," ani Aquino.

"Ako po (nagsasabi) kasi minsan inaasar ko siya na 'kulag ka pa sa deposito mo,'" ani Dizon.

"Ganun siya 'di siya nagkukulang sa pagmamahal," dagdag ni Aquino.

Sa panahon na kanilang pinagsamahan, ibinahagi ng dalawa na masasabi na nilang kilala na nila ang isa't isa.

Bumisita ang dalawa sa "Magandang Buhay" para anyayahan ang mga manonood na suportahan at panoorin ang kanilang pelikulang "Third World Romance" na ipapalabas sa mga sinehan sa Agosto 16.