Andre Yllana, inaming sanay na wala ang amang si Jomari

MAYNILA -- Sa bihirang pagkakataon, naging bukas ang aktor na si Andre Yllana tungkol sa relasyon nila ng amang si Jomari Yllana.

Sa vlog ng kanyang ina na si Aiko Melendez na inilabas nitong Linggo, Agosto 14, ibinahagi ni Andre na bagama't maayos ang relasyon niya at ng kanyang ama ngayon, hindi na ganoon kalakas ang pagnanais niya na makasama ito.

"Dad, kung napapanood mo ito, hindi ko pa nasasabi sa iyo ito. Pero minsan kasi may mga bagay na it’s too late na... Kumbaga kung dati grabe ako maghabol kay dad, siguro nasanay na rin ako na parang wala siya. Kaya pasensiya na rin dad kung may mga times na nakakalimutan kita,” ani Andre.

Sa kabila nang nangyari sa kanyang mga magulang, hindi kailan man nagtanim ng galit sa kanyang ama si Andre dahil na rin sa paalaala ng kanyang ina na unawain ito.

Nang matanong kung ano ang kanyang mensahe para sa ama, sagot ni Andre: "Kahit ano namang mangyari, I’ll always still be here for you through thick and thin. Kaso nga lang 'yun like I said, may mga bagay na hindi na kasing init dati."



"Sana ‘yung mistake mo dati sa akin ‘wag mo nang ulitin sa mga kapatid ko dahil bata pa sila. So habang bata pa sila go for it. 'Yun ang message ko sa iyo dad," dagdag na paalaala naman ni Andre sa ama.

Sa video, ibinahagi rin ni Andre ang pangarap na magkaroon ng isang kumpletong pamilya at maging "best father" sa hinaharap.

"Ang hirap din kasing magsalita ng tapos. Pero ang gusto ko ipaglaban kapag nagkaroon ako ng pamilya ay gusto ko complete family, hindi broken family. Kasi growing up nakita ko 'yung hirap... Kaya ang pinaka-mindset ko talaga ay to be the best father I can be, in the future," ani Andre.

Sa programa, pinuri at pinasalamatan naman ni Andre si Melendez na aniya ay naging ama at ina sa kanilang magkapatid.

"Para sa akin never kang naging kulang as a parent, kasi sobra-sobra ka pa dahil saan ka nakakita ng ganun, single parent tapos you raised us sa kung sino kami ngayon. Kaya I'm very proud of you," ani Andre.

Matatandaang ikinasal sina Melendez at Jomari noong 2002 pero naghiwalay rin matapos ang isang taong pagsasama.

Noon namang 2006 ay nagpakasal si Melendez kay Martin Jickain, ama ng kanyang anak na si Marthena.

Noong 2010 nang na-annul naman ang kasal nina Melendez at Jickain.

