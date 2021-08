Tampok sa 'ASAP Discoveries' nitong Agosto 15, 2021 ang 2 Filipino nurse sa ibang bansa na viral sa TikTok dahil sa kanilang mga dance video. Screengrab

Nurse na, viral na TikTok stars pa.

Ganiyan ang kuwento nina Amy Miranda at Nelia Paris, mga Filipino nurse sa ibang bansa na viral sa video-sharing app dahil sa kanilang pagsayaw.

Nabigyan sila ng pagkakataong ibahagi ang kanilang talento sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo sa pamamagitan ng pinakabagong segment na "ASAP Discoveries."

Ikinuwento ng 2 na naisip nilang mag-post ng mga video sa TikTok para magpasaya ng ibang tao, lalo't maraming pinagdadaanan ang mga tao ngayong panahon ng pandemya.

"Kahit papaano ay maibsan ang kalungkutan [ng iba], kahit panandalian lang," kuwento ni Paris, na 15 years na sa kaniyang pinagtatrabahuhan sa England sa United Kingdom.

"Naisip ko na to make a difference, at least magpasaya sa ating kapuwa tao, 'yong mga simple pong mga funny clips, mga simpleng pagsasayaw," sabi naman ni Miranda, na nagtatrabaho sa United Arab Emirates.

"Para sa akin, 1 lang po na tao ang matuwa, para sa akin malaking bagay na iyon," dagdag ni Miranda.

Nakasama virtually sa isang dance number ng 2 Pinoy nurse sa "ASAP" sina Donny Pangilinan, Belle Mariano, Loisa Andalio, Ronnie Alonte, Andrea Brillantes, at Seth Fedelin.

Inilunsad noong nakaraang linggo ang "ASAP Discoveries," kung saan itinatampok sa Sunday concert program ang mga talentadong Pinoy na nakikilala online.