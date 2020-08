Short-film fest kung saan tampok ang buhay-quarantine ipapalabas sa Setyembre 3

Watch more in iWant or TFC.tv

Sa samu’t saring tema tungkol sa COVID-19 quarantine set-up nakasentro ang mga pelikulang kabilang sa Video Home Festival (VHF).

Aabot sa 19 pelikula ang kalahok, na kinuhanan sa gitna ng enhanced at modified enhanced community quarantine noong Abril at Mayo.

Gamit ang cellphones, walang budget, bigating artista at limitado lang ang galaw at espasyo ng mga filmmaker na lumahok sa festival.

Pero ang mga kuwento, totoo, gaya ng comedy short film na “Ayuda” na nakasentro sa mga hinaing ng mga residenteng hindi pa nakakaktanggap ng ayuda sa gitna ng pandemya.

"Naisip ko po itong film na ito dahil sa mga rants na nakikita ko sa Facebook na hindi nila nakukuha yung ayuda nila, so naisip ko why not make fun of it,” ani Ryan Termoso, direktor ng pelikula.

May iilan ding mga pelikula tungkol sa work-from-home setup, takot sa kumakalat na pandemya, at ang pagkapirmi sa bahay ngayong lockdown.

"Para po siyang piece of the puzzle na binubuo natin, para bigyan ng snapshot yung Filipino experience during the pandemic,” ani VHF producer Carl Balita.

Sa Setyembre 3 at 4 ang online screening. Ang mga makukuhang pera ay iaabot na tulong sa mga nasa movie industry na umaaray sa epekto ng lockdown sa kanilang trabaho.

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News