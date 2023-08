Jolina Magdangal hopes to work with Charo Santos

MANILA -- Actress-host Jolina Magdangal hopes to do an acting project with screen veteran and former ABS-CBN president Charo Santos-Concio.

In Star Magic's Celebrity Conversations, Magdangal recalled interviewing Santos before as she recounted her journey in show business.

"Gusto ko makatrabaho si Ma'am Charo. Kasi dati nung nakatrabaho ko siya ng bata pa ako parang in-interview ko siya habang nagte-taping siya ng 'Maalaala Mo Kaya' yung Jolinang Payong Kaibigan ng 'Ang TV.' Nag-interview-interview ako roon kunwari. Pero 'yung talagang sabihin mo na isang drama na kung alam mo kung ano 'yung forte din ni Ma'am Charo. Gusto ko siyang maka- work kasi alam ko na habang hindi kami nagte-take ay maraming-marami akong matututunan, marami akong mao-observe sa kanya kung anuman ang narating niya with grace," Magdangal said.

Magdangal, who's been in the entertainment industry for over three decades, also shared her dream roles.

"Marami pa akong hindi nagawa. 'Yung mga piping saksi. Kasi sabihin natin 'yung mga gusto kong roles sana 'yung pa-suspense, pa-thriller at 'yung hindi mo aakalain na siya 'yung masama, 'yung ganun, gusto ko magkontrabida. Kasi sa liit kong ito, sino ba ang makakasampal sa mga matatangkada 'di ba? After nung soap opera na ginawa ko nung bumalik ako sa ABS-CBN ay parang napunta na ako ng hosting. If ever lang magkaroon ng project na hindi naman hosting, gusto ko 'yung mga ganun," she said.

As an artist, Magdangal, one of the hosts of ABS-CBN's morning show "Magandang Buhay," shared that her goal is to leave a legacy.

"Mga awards ang ultimate goal ng mga artista. Pero sa akin magkaroon man ng mga awards o kung hindi na, ang gusto ko lang ay 'yung legacy ko ay maganda ang tingin nila. Eto natutunan ko rin ito kay Tito Martin Nievera maging grateful ka rin sa mga bago ngayon. At huwag mong sisirain 'yung relationship mo sa kanila o maging friends din kayo kasi sila rin ang magtutuloy sa legacy mo. Kasi kung naging maayos ka, tapos nakanta ulit ang mga kanta mo sa TV, na-remake ang movie ikaw rin 'yon. So kung naging maayos ka sa trabaho mo I think magtutuloy-tuloy 'yung legacy mo. At hindi ka lang basta naging maayos sa trabaho mo, dapat naging maayos ka sa pakikisama dito sa industriya," Magdangal said.